Cinco telenovelas mexicanas que se convirtieron en inolvidables

En el mundo de las telenovelas existen historias que simplemente se convierten en inolvidables por la bien elaborada trama, por el gran trabajo de arte y producción (sobre todo las de época) o por las excepcionales actuaciones del reparto, que quedaron en la memoria colectiva y el corazón de los televidentes.

México, y específicamente Televisa, es mundialmente conocido por ser un gran productor y exportador de melodramas que le han dado vuelta al planeta y han cosechado miles de fans en diferentes países, incluidos varios de habla no hispana.

Es por ello que recordaremos cinco telenovelas mexicanas que nadie ha podido olvidar y que seguramente serían un éxito si fueran nuevamente proyectadas, pues sus alcances han sido tales que incluso algunos de sus entrañables personajes han traspasado hasta las nuevas generaciones.

La usurpadora

Producida por Salvador Mejía en 1998 y protagonizada por la guapísima Gaby Spanic, “La usurpadora” fue todo un éxito en la pantalla chica por contar la historia de Paulina y Paola Bracho, dos mujeres físicamente iguales pero de carácter y valores muy diferentes. La primera es obligada a suplantar a la segunda y de ahí se desarrolla toda la trama.

Este fue el primer papel que tuvo Gaby Spanic en una telenovela mexicana y lo hizo tan bien que fue nominada a un premio TvyNovelas a Mejor actriz protagónica, aunque no lo ganó. La producción también fue considerada para contender en otras categorías.

Rebelde

Si hablamos de telenovelas juveniles, la más exitosa sin duda ha sido “Rebelde”. Pedro Damián produjo entre 2004 y 2006 una adaptación de la historia argentina “Rebelde Way”, sin embargo, barrió de calle con la original y la nueva versión fue tan exitosa tanto en México como en otros países, lo que aumentó con la creación del grupo musical “RBD”, conformado por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez, Christopher Uckermann y Alfonso Herrera.

Rubí

Rubí ha sido una de las historias que más ha tenido adaptaciones tanto en la pantalla chica como en la grande, sin embargo, la más exitosa fue la versión que protagonizó Bárbara Mori en 2004, producida por José Alberto Castro. La actuación de la actriz fue memorable y a la fecha se le recuerda como uno de los personajes más malvados de las telenovelas.

Esmeralda

Leticia Calderón y Fernando Colunga fueron la pareja principal de este melodrama de 1997 producido por Salvador Mejía, en su primer proyecto como máximo responsable, y dirigido por Beatriz Sheridan. Pese a que en la pantalla irradiaban química y pasión, los protagonistas no tenían una excelente relación e incluso ella pidió que el final fuera diferente, no obstante, ello no ocurrió.

De cualquier manera, “Esmeralda” quedó para la posteridad y en la mente de los televidentes aún perdura el recuerdo de los impresionantes ojos verdes de Lety Calderón y su inocencia y ganas de vivir la vida, aun cuando tenía una discapacidad visual.

María la del barrio

Esta telenovela protagonizada por Thalía y Fernando Colunga quedó para la posteridad pero no por ellos, sino por el personaje de Soraya Montenegro, interpretado de forma magistral por Itatí Cantoral, quien con su estilo, e incluso sus sobreactuaciones, logró que trascendiera el tiempo y la villana fuera una de las recordadas por quienes fueron fans o no de “María la del barrio”, y no lo crees así, mira nada más esta inolvidable escena.