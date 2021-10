Cinco razones por las que Bárbara Mori es la mejor Rubí de todas las versiones

En 2004, Bárbara Mori se metió en la piel de Rubí Pérez para protagonizar la telenovela “Rubí”, que giraba en torno a una joven muy bella que venía de una familia humilde, pero ella era ambiciosa y orgullo y tenía tantas ganas de salir de su situación que haría lo imposible por lograrlo.

El papel parecía haber sido hecho a la medida para Bárbara Mori, quien deslumbró con su belleza y se convirtió en la mejor “Rubí” de todas las versiones, pues esta historia ha sido realizada en varias ocasiones anteriores y posteriores, pero ninguna ha impactado tanto como la producida por José Alberto Castro para Televisa hace 17 años.

La actriz uruguaya se lució con este personaje pues le dio su propio toque y la gran actuación que hizo todavía se recuerda a la fecha, por lo que aquí te dejamos cinco razones por las que Bárbara Mori es la mejor “Rubí” de las siete versiones existentes.

Era una descarada

La Rubí de Bárbara Mori nunca dejó de ser lo que era. Siempre fue una mujer muy ambiciona y descarada, decía las cosas como las sentía y ello le trajo problemas, algo que no le hacía mella pues siempre estuvo por encima de las críticas de los demás y siempre le importó poco lo que la gente pensara de ella.

El dinero antes que el amor

En algunas otras versiones de “Rubí”, en especial la protagonizada por Camila Sodi, tratan de que el personaje tenga “sentimientos”, sin embargo, y no es que el de Bárbara Mori no tuviera empatía por alguien, pero ella sabía que su principal objetivo no era caerle bien a las personas u obtener el amor, su meta era el dinero, lo demás importaba poco.

El elenco

La “Rubí” de 2004 fue una de las llamadas “telenovelas tradicionales” y el casting que tuvo estaba acorde con la historia, es decir, la edad de los personajes correspondía a lo que marcaba el guion y no se jugó con “quitarles” 10 años de encima a los actores para que encajaran en el papel, a diferencia de otros remakes.

La belleza de Bárbara Mori

La actriz uruguaya tenía todo para ser “Rubí”: unos ojazos verdes, una cinturita perfecta y un rostro espectacular, además de su carácter para crear un personaje tan seductor que su actuación nunca se vio forzada. Aunque en la versión más reciente Camila Sodi también es muy guapa, le falta un poco de malicia.

La música

Si hay una canción perfecta para una telenovela esa es “La descarada”, interpretada por Reyli, que describía a la perfección quién era “Rubí”, un tema que a la fecha si alguien lo escucha lo relacionará inmediatamente con el personaje, a diferencia de la “Rubí” de 2020, que tuvo como canción la versión de “A quién le importa” de Thalía.

El éxito de “Rubí” de 2004 fue tal que actualmente Televisa retransmitirá la telenovela por el Canal de las Estrellas una vez que finalice “Sortilegio” y los fans de este exitoso melodrama podrán a volver a ser parte de esta historia que cautivó al público.

