Encontrar una pareja de actores que tenga una muy buena química en la pantalla es algo que, aunque parezca sencillo, es muy difícil de lograr, por lo que cuando un productor da en el blanco hay ocasiones que esa mancuerna se repite en varias telenovelas más, pues el éxito en la pantalla chica y con el público está garantizado.

Seguramente en estos momentos estarás haciendo memoria y recordarás algunas de las parejas de telenovelas que has visto en varios melodramas de la televisión, y es que en ocasiones estas duplas no sólo aparecen una o dos veces, sino tres o hasta cuatro, pues el entendimiento y la atracción me muestran es un imán para los televidentes.

Es por ello que aquí te dejamos un recuento de cinco parejas de telenovelas más repetidas en melodramas mexicanos, las cuales has visto con distintas tramas y en distintos años, pero que cada vez logran contar una historia distinta.

Silvia Navarro y Sergio Basáñez

Esta pareja ha sido la más repetida y simbólica de las telenovelas de TV Azteca y sí, el público la recuerda muy bien. Fue en 1999 cuando protagonizaron su primer melodrama juntos en “Catalina y Sebastián”. La fórmula se repitió en “La calle de las novias” en el 2000.

La tercera ocasión en la que aparecieron como pareja fue en “Cuando seas mía” entre 2001 y 2002; la cuarta y última vez que interpretaron a unos enamorados fue en “La heredera”, en 2004-2005. Actualmente ella trabaja para Telemundo y él está en Televisa, por lo que se ve difícil que alguna producción los vuelva a reunir.

Victoria Ruffo y César Évora

La reina de las telenovelas ha tenido varias parejas protagónicas en su extensa carrera, sin embargo, con César Évora ha hecho mancuerna romántica en cuatro producciones: “Abrazame muy fuerte”, entre 2000 y 2001, donde propiamente el galán era el villano y la amaba a su manera, aunque era muy cruel. La dupla repitió en “La madrastra” en 2005, “Triunfo del amor” en 2010-2011 y en “Las amazonas”, en 2016, y la puerta sigue abierta para que se dé un quinto reencuentro.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli

Angelique Boyer y Sebastian Rulli son dos actores cuya química ha traspasado la pantalla chica y llegó a la realidad, pues ambos sostienen un romance en la vida real. Pese a su juventud, ambos han trabajado juntos como pareja en cuatro telenovelas: “Teresa”, en 2010-2011; “Lo que la vida me robó”, en 2013-2014; “Tres veces Ana”, en 2016, y justo en 2021 vuelven a aparecer juntos en “Vencer el pasado”.

Adela Noriega y Eduardo Yáñez

Esta pareja es una de las más conocidas entre los televidentes y es que han sido la dupla protagónica en tres telenovelas mexicanas, las cuales son muy recordadas por el público. La primera de ellas fue “Dulce desafío” en 1987; la segunda fue Guadalupe, en 1993 y que fue una producción de Telemundo; y en 2008 volvieron a ser pareja en “Fuego en la sangre”, ésta también fue el melodrama de Adela Noriega.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán además de ser esposos en la vida real han trabajado juntos en tres producciones televisivas como pareja. La primera de ellas fue en “Baila Conmigo”, telenovela de corte juvenil en 1992; la segunda fue “Camila”, cuando ya estaban casados, en 1998, y la tercera fue con una participación especial en “En nombre del amor”, en 2008, como los padres de la protagonista Paloma, quienes fallecen.

