Cinco matrimonios de telenovelas mexicanas que no fueron consumados

En las telenovelas mexicanas es común que haya bodas, pero en ocasiones hay matrimonios que no llegan a consumarse por alguna situación especial que generalmente afecta la trama de la historia y le da un punto de giro al destino de los protagonistas.

Diversos melodramas de televisión han tocado el tema de matrimonios que no fueron consumados en la noche de bodas por una u otra razón y en muchas ocasiones este hecho define gran parte de la historia que se está contando, pues, generalmente, hay razones muy poderosas para que ello ocurra.

Es por ello que aquí te dejamos un recuento de cinco matrimonios de telenovelas que no fueron consumados y que significaron un parteaguas en la trama del melodrama en cuestión, como se puede recordar en “María Mercedes” o “La esposa virgen”.

Mañana es para siempre

En esta telenovela, el personaje de Fernanda, interpretado por Silvia Navarro, y el Damián, encarnado por Sergio Sendel, se casan y todo iba muy feliz en la fiesta hasta que la protagonista se entera de la muerte de la nana Soledad, por lo que la noticia le genera una tristeza enorme, echando a perder cualquier posibilidad de consumar una noche de bodas con su ahora esposo.

María Mercedes

La historia protagonizada por Thalía y Arturo Peniche es un claro ejemplo de cómo un matrimonio no consumado puede marcar la trama. En esta telenovela, María Mercedes se casa con Santiago del Olmo más como un gesto de caridad.

Él era multimillonario pero estaba tan enfermo que sabía que en cualquier momento iba a morir, así que decide contraer matrimonio con María Mercedes, que era muy humilde, para heredarle su dinero y, de paso, darle en la torre a su tía Malvina y a sus primos. Ellos tienen una boda por el civil pero nunca llegan a consumar su unión pues todo era una pantalla.

La esposa virgen

Adela Noriega encarna en esta telenovela a Virginia Alfaro del Sur, viuda de Ortiz, una joven y bella mujer que se casa con el general Francisco Ortiz, quien fallece poco después, dejándola heredera de su fortuna. El matrimonio no fue consumado, de ahí el nombre del melodrama, aunque el sobrino del general, Fernando Ortiz, cree que ella sólo contrajo matrimonio con su tío por su dinero y la desprecia, hasta que poco a poco va conociéndola y termina enamorándose de ella.

El manantial

En “El manantial”, Alfonsina, interpretada por Adela Noriega, sufre una violación casi al inicio de la telenovela, algo que marca su existencia y define en gran parte lo que ocurre después, cuando se casa por el civil con Alejandro (Mauricio Islas), pues en la noche de bodas simplemente no puede tener relaciones con él por el trauma que vivió con el abuso, y el matrimonio no se consuma.

Contra viento y marea

Natalia y Eduardo se casan pero ella no deseaba hacerlo, pues su corazón sólo tenía ojos para Sebastián, el hermano de su ahora marido, y el matrimonio no es consumado porque ella se niega y le grita que no lo ama en la noche de bodas.

