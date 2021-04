Con su recordado personaje de Ivana Dorantes en la telenovela "Soy tu Dueña" (2010), la actriz Gaby Spanic, conquistó como la malvada de la historia, y a la par de sus villanías, sedujo también con algunos de los looks que utilizó para vengarse de quienes no atendieran sus caprichos; estos fueron algunos de ellos.

Fue hace más de una década, que Gaby Spanic le dio vida a Ivana Dorantes, la prima de Valentina Villalba (Lucero) a quien buscaba deshacer todos sus planes en el amor y no sólo eso, si no que además, le arrebató a los dos amores más grandes de su vida.

Alonso Peñalvert (David Zepeda) y José Miguel Montesinos (Fernando Colunga), fueron quienes no pudieron escapar de las armas de seducción de Ivana, y aunque ninguno de los dos se convenció de su belleza como para cambiar a Valentina por ella, ésta hizo todo lo posible por que se fijaran en ella, con tal de arruinarle los planes a su prima, a quien le tenía gran envidia por siempre cumplir sus objetivos a su antojo y beneficio.

Y aunque se siempre se vio arropada por ella junto con su madre Isabel Rangel (Silvia Pinal) y nunca les hizo falta nada; en su afán de cumplir sus objetivos, Ivana Dorantes siempre lució atractiva y muy seductora, por lo que logró envolver con su belleza a algunos de los personajes de la historia producida por Nicandro Díaz para Televisa.

¿Quién no recuerda a Ivana Dorantes luciendo ese vestido pegadito color morado que acompañó con un cinturón y botas altas con mallas de red? Pues además de su imagen con el fleco en la cara, ése fue uno de los primeros looks que Gaby Spanic utilizó para interpretar a Ivana Dorantes, con el que empezó a conquistar, no sólo a los galanes de la historia, sino también al público televidente que ha visto la telenovela más de una vez; incluso, ese look, es con el que se el recuerda a la venezolana en la historia.

También se le vio en lencería, que utilizó para conquistar a su amado Alonso Peñalvert, o a José Miguel Montesinos, a Horacio Acosta (Eduardo Capetillo), a Rosendo Gavilán (Sergio Goyri) el peón de la hacienda "Los Cascabeles" -quien también era un villano-, al comandante de la policía Bruno Toledo (Tony Vela) y hasta al licenciado Óscar Ampudia (Claudio Báez), pues su sed de venganza no tenía límites. Así lució Gaby Spanic en lencería:

Los vestidos entallados eran su mejor opción, pues además de belleza, Ivana Dorantes fue una villana con un cuerpazo, por lo que lo que se pusiera se le veía muy bien, pues no tenía defectos físicos. Siempre andaba luciendo pierna con sus vestidos más ajustados y cortitos.

La elegancia y el buen porte, fueron parte de las características principales de Ivana Dorantes, por lo que también se le vio brillando como una encantadora y sexy villana con sus looks más elegantes como los vestidos más glamorosos y casuales al mismo tiempo:

Y pese a todo, siempre logró cautivar hasta su fin (cuando se ahorcó por no encontrar salida a sus problemas) con una sonrisa encantadora, pues esa fue una de sus armas de seducción con las que logró enamorar a cada uno de los hombres que cayeron en sus redes.