Aunque el mundo de las telenovelas pueda resultar emocionante y el sueño de muchas personas, también es cierto que es un medio en el que no todos se sienten a gusto, al grado de que algunos famosos actores y actrices renunciaron a hacer melodramas y decidieron tener trabajos comunes para ganarse la vida.

Seguramente has oído hablar de algunas celebridades que renunciaron a las telenovelas y a cualquier otro proyecto de la televisión de la noche a la mañana para hacer otra cosa, dejando sus carreras artísticas a un lado, al igual que a su público, que de repente dejó de saber de ellas.

Esto es algo más común de los que parece y aquí te dejamos un recuento de cinco famosos que renunciaron a las telenovelas para dedicarse a otra cosa que nada tiene que ver con la farándula, y que ahora son recordados por sus actuaciones en antiguos proyectos.

Allisson Lozz

Uno de los casos más conocidos es el de Allisson Lozz, actriz que hizo su debut desde pequeña en los melodramas y ello quizá la llevó a un límite, pues luego de protagonizar telenovelas como “Al diablo con los guapos” y “En nombre del amor” puso fin a su carrera a los 16 años y se retiró para dedicarse a difundir su religión.

Actualmente, la ex histrionisa se encuentra casada y tiene dos hijas. Se gana la vida como vendedora de una marca de maquillaje muy famosa y es muy activa en redes, aunque ha descartado mil veces que no volverá a la televisión, aunque le ofrecieran un contrato muy jugoso.

Adela Noriega

Adela Noriega es uno de los rostros más reconocidos de las telenovelas con más de 13 melodramas en su trayectoria, todos casi igual de exitosos. La actriz mexicana tiene entre su curriculum protagónicos en “Amor real”, “Quinceañera”, “El manantial”, “María Isabel”, “La esposa virgen” y “Fue en la sangre”; fue precisamente este último en el que se despidió para desaparecer. Actualmente se dice que trabaja en las bienes raíces y de la televisión no quiere saber nada.

Yadhira Carrillo

La ex reina de belleza era uno de los rostros más bellos de las telenovelas hasta que en 2008 decidió retirarse de la actuación para dedicarse a los negocios y a promocionar su tienda de ropa, en la que aparentemente le iba muy bien. Se casó con el abogado Juan Collado pero su cuento de hadas se acabó cuando en 2019 su esposo fue detenido, acusado de delincuencia organizada. Actualmente, Yadhira Carrillo ha exhibido carencias económicas, aunque se desconoce si tiene planeado regresar a la actuación.

Valentino Lanús

De 1997 a 2017 Valentino Lanús destacó en la actuación como galán de telenovelas y en algunas películas, sin embargo, tras probar las mieles del éxito decidió retirarse de todo eso y dedicarse a crecer de manera espiritual. El ex actor desde entonces se ha dedicado a dar clases de yoga, a meditar y estudiar escrituras sagradas y no, no planea volver a la pantalla chica.

Jan

Jan fue durante mucho tiempo uno de los galanes de telenovelas juveniles de Televisa y se le recuerda en “DKDA”, “Soñadoras”, “Amigas y Rivales” y “Rubí”, sin embargo, un día se cansó de todo eso y decidió renunciar a los melodramas. Actualmente tiene un negocio de impresión fotográfica en el que parecer irle muy bien, pues no ha mostrado ganas de volver.

