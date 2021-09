Cinco de los mejores momentos de Angelique Boyer en la telenovela Teresa

En 2010, Angelique Boyer interpretó uno de los personajes que más le ha dado fama y la ha viralizado a escala internacional: Teresa. La actriz originaria de Francia llevó el rol protagónico de la telenovela del mismo nombre y dejó frases y escenas para el recuerdo, además de momentos inolvidables.

“Teresa” fue un melodrama producido por José Alberto Castro para Televisa, al que Angelique Boyer le dio su propio sello, pues esta telenovela ha sido adaptada varias veces a la pantalla chica, siendo la versión de 1989, con Salma Hayek, una de las más populares.

Sin embargo, la novia de Sebastián Rulli construyó un personaje difícil de igualar y tuvo escenas que incluso se han viralizado, es por ello que aquí te dejamos un recuento de los cinco mejores momentos de Angelique Boyer en “Teresa”.

Lee también: Victoria Ruffo y César Évora: las cuatro telenovelas en las que han sido pareja

Teresa se cobra las humillaciones de Aída

Aída siempre fue un personaje que trató mal a Teresa desde el principio. En la preparatoria, ella es la principal responsable de que todos se enteren que es pobre y la humilla públicamente, hasta que la protagonista puede tomar revancha y se la hace pagar muy caro, moviendo los hilos para que el padre de Oriana sea acusado de delincuente y secuestrador, y burlándose en la cara de su rival.

Teresa salva a Arturo

Cuando el corazón de piedra de Teresa comienza a reblandecerse y se enamora de Arturo, haría cualquier cosa por él, y así lo deja ver en la escena donde salva a su esposo ante la amenaza de Margarita, quien termina forcejeando con ella y Teresa se lleva los impactos de bala, quedando paralitica.

Lee también: Así luce el elenco principal de Marisol, a 25 años de la telenovela

Teresa rechaza a Mariano en plena boda

Uno de los momentos cúspides de la telenovela fue cuando Teresa se casa con Arturo. En medio de la ceremonia religiosa, Mariano llega para impedir la boda y decirle a ella, enfrente de todos que no se case pues lo ama a él, sin embargo, ella le suelta una cachetada y le dice no la moleste más.

Teresa y Arturo pelean en las escaleras

Luego de que Arturo se entera que Teresa le fue infiel con Mariano le reclama y terminan enfrascados en una pelea en la que ella corre hacía las escaleras y él la alcanza mientras le dice que de esa casa no sacará nada, pero ella replica que no quiere nada de él: “Llegué sin nada y me voy sin nada”.

Teresa jura vengarse de Aída y Paolo

Después que Aída y Paolo se burlaran públicamente de Teresa, la protagonista jura vengarse de ellos y se los dice en su cara cuando se los encuentra en café, algo que les cumple tiempo después pues ella no parará hasta tomar revancha y cobrarse todas.

Durante esta ficción de Televisa, Angelique Boyer se convirtió en una de las actrices más cotizadas y hasta el momento no para de hacer telenovelas. Actualmente es una de las protagonistas de “Vencer el pasado”, donde nuevamente hace pareja con Sebastián Rulli.

Síguenos en