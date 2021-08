Debut y despedida. Haya actrices que nacieron para ser protagonistas y hay otras que recibieron una sola oportunidad en alguna telenovela y no volvieron a repetir, quizá porque se sienten más cómodas siendo las villanas de la historia o en roles secundarios, lo cierto es que como las principales nada más no funcionan.

En el mundo de la televisión, no han sido pocas las actrices que han tenido un solo protagónico en sus carreras, ello pese al talento que tienen en la actuación y la innegable belleza que poseen, pero, simplemente, no funcionan llevando un rol estelar, o simplemente, decidieron probar fortuna en otros lares.

Esta situación le ha ocurrido hasta a las consagradas y seguramente recordarás alguna, y si no, aquí te dejamos un recuento de cinco actrices que han tenido un solo protagónico en telenovelas y no volvieron, y probablemente no volverán, a repetir.

Ana Patricia Rojo

Ana Patricia Rojo es una villana por excelencia y desde pequeña se caracterizó por ser la malvada de la historia cuando participó en la película “Veneno para las hadas”, donde la hizo de una niña que se creía bruja y acaba muerta en un incendio.

En telenovelas, la actriz tiene una amplia trayectoria con casi una treintena de producciones pero sólo en una ocasión ha llevado el protagónico y le llegó de rebote. Fue entre 2004 y 2005 cuando entró al relevo de Edith González en “Mujer de madera”, que marcó su debut y despedida como actriz principal.

Cynthia Klitbo

Otra de las actrices que se ha caracterizado por ser una super villana es Cynthia Klitbo. Muchos la recuerdan aún por su excelente actuación en “El privilegio de amar”, donde su personaje pierde la cordura y termina rapándose. La actriz tiene un solo protagónico en telenovelas y fue en el año 2000, en “La casa en la playa”.

Grettell Valdez

Grettell Valdez parece tenerlo todo: talento, belleza y elegancia, sin embargo, ello no ha sido suficiente para que se haya considerado en más de un protagónico unitario, pues en “Las amazonas” compartió el rol principal, sin embargo, la única ocasión en la que ha sido la protagonista única fue en “Ángel rebelde”, en 2004, producida por Venevisión, y desde ahí no ha recibido la oportunidad.

Galilea Montijo

Aunque a Galilea Montijo se le reconoce más como presentadora de televisión que como actriz, la famosa sí tuvo su paso por los melodramas con ocho producciones, incluida la que protagonizó en 2006, que llevó por nombre “La verdad oculta”, donde no le fue muy bien pues tuvo constantes comparaciones con Daniela Romo, quien fue la histrionisa que hizo el mismo papel en la versión anterior.

Salma Hayek

El caso de Salma Hayek es especial pues no protagonizó más telenovelas no porque no tuviera las oportunidades, sino que ella prefirió dedicarse al cine y apostarle de lleno a ese tipo de producciones. La actriz veracruzana tiene un solo rol principal en melodramas y fue en “Teresa”, en 1989.

