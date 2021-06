Cinco actrices de telenovelas actuales más seguidas en las redes

La lucha por mantenerse vigente en el gusto del público no sólo se libra en la pantalla chica, sino que ha pasado a otras plataformas como las redes sociales, donde las actrices de telenovelas actuales buscan cosechar seguidores y conquistar más corazones cada día.

Así es el mundo del espectáculo hoy y para lograr ser una de las famosas más seguidas de las redes se tiene que trabajar de manera constante para crear contenido de interés para los fans y ello requiere también un enfoque un tanto distinto a la televisión.

Es por ello, que aquí hacemos un recuento de cinco actrices de telenovelas que son las más seguidas en las redes y que han sabido llevar muy bien su carrera en la pantalla con su presencia en las plataformas digitales, donde tienen millones de seguidores en todas partes del planeta. ¡Conócelas!

Lee también: Cinco actrices que realmente no parecen de la edad que dicen tener

Carmen Villalobos

Carmen Villalobos es una de las latinas preferidas en Instagram. Actualmente, la villana del remake de la telenovela “Café con aroma de mujer” tiene 17.3 millones de seguidores en esta red social y sus número siguen creciendo. Además de bella, la actriz colombiana es una de las que saben cómo sacar provecho del mundo digital y su fama sube y sube.

Gaby Espino

Gaby Espino tiene una amplia trayectoria en las telenovelas en Venezuela, México y Estados Unidos y también tiene una buena cifra de seguidores en la aplicación de la camarita, donde luce su espectacular belleza y porte ante 11.2 millones de fans. La venezolana también ha incursionado en el modelaje y lo comparte con sus admiradores, por ello es una de las consentidas.

Demet Özdemir

La actriz y modelo turca ha robado corazones alrededor del mundo por su belleza y talento, participando en diversas series y melodramas para Star TV y Fox Turkey. La guapa Demet Özdemir ha enamorado a más de 13 millones de personas en las redes sociales, donde comparte fotos de su día a día y va que vuela para alcanzar pronto a Carmen Villalobos.

Jacky Bracamontes

La ex reina de belleza y protagonista de diversas telenovelas en Televisa también ocupa un lugar importante en Instagran. Con 6.8 millones de seguidores, Jacky Bracamontes se alza como una de las actrices mexicanas más seguidas en redes sociales, donde no hay día que no suba contenido para sus fans.

Lee también: Edith González y los cinco personajes más emblemáticos de su trayectoria

Silvia Navarro

Silvia Navarro es un rostro bien conocido en la pantalla chica, donde ha protagonizado telenovelas como “Cuando seas mía”, “Perla” y “Mañana es para siempre”. Con su reciente relación con Telemundo, la actriz también ha subido el número de admiradores que tiene en Instagram, donde actualmente ha conquistado a más de 3 millones y sus números van creciendo.