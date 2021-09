Dicen por ahí que nadie tiene la vida comprada y en ocasiones la muerte de alguien es tan inesperada que resulta un golpe muy fuerte para sus allegados. En el mundo de la televisión tampoco han estado exentos de que esto ocurra con actores o actrices que grababan telenovela cuando, de manera sorpresiva, fallecieron.

En el medio del espectáculo hay varios ejemplos y el mazazo suele ser duro no sólo para los familiares y amigos del fallecido, sino para los televidentes, que no se pueden hacer a la idea de que ya no estará más, dejando también a las producciones de telenovelas con una situación por resolver, pues ante la muerte del personaje la trama, irremediablemente, tiene que cambiar.

Quizá recuerdes el caso de algunos de estos artistas de televisión que perecieron repentinamente y dejaron inconclusa su participación en melodramas y si no, aquí te dejamos un recuento de cinco actores y actrices que fallecieron mientras grababan telenovelas.

Gerardo Hemmer (La paloma)

En 1995, Gerardo Hemmer, de 25 años, había comenzado a cosechar éxitos con su primer protagónico en “La paloma”, producida por José Rendón para Televisa, en la que hacía el papel de Rafael Estrada y hacia pareja con Maite Embil.

Todo iba bien hasta que el 4 de septiembre de ese mismo año Gerardo Hemmer falleció inesperadamente en su departamento de la Ciudad de México. La información oficial fue que el actor murió por una fuga de gas en el inmueble, aunque posteriormente trascendió otra causa que apuntaba a un crimen. Ante este suceso, “La paloma” fue cancelada con apenas 50 capítulos y se convirtió en la única telenovela de Televisa en quedar inconclusa.

Viridiana Alatriste (Mañana es primavera)

El 25 de octubre de 1982, Viridiana Alatriste, hija de Silvia Pinal, falleció de manera trágica al sufrir un accidente automovilístico mientras regresaba a casa tras haber asistido a una fiesta. Cuando esto ocurrió, la actriz grababa la telenovela “Mañana es primavera” junto con su madre, quien no quiso hacer mención de la muerte del personaje en la ficción y únicamente la simbolizó con una paloma blanca.

Libertad Lamarque (Carita de ángel)

La actriz argentina Libertad Lamarque hizo una gran carrera en México y en el año 2000, con 92 años, interpretó a la madre superiora Piedad de la Luz en “Carita de ángel”, sin embargo, falleció el 12 de diciembre de ese año, dejando inconclusa su participación en el melodrama, donde no se mencionó su muerte, sino que se explicó que su personaje se había ido del convento por problemas de salud. Silvia Pinal entró, con un nuevo rol, a suplir la ausencia de la diva.

Silvia Derbez (La intrusa)

El 6 de abril de 2002, a los 70 años, fallecía Silvia Derbez, una de las estrellas del Cine de Oro Mexicano. La actriz, en aquel entonces, se encontraba grabando la telenovela “La intrusa” cuando le diagnosticaron leucemia. Para que cuidara su salud, salió de este melodrama y fue sustituida por Bárbara Gil en el mismo papel, sin embargo, la madre de Eugenio Derbez perdió la vida poco después.

Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera (Sin miedo a la verdad)

Ambos actores formaban parte del reparto de la serie de Televisa “Sin miedo a la verdad”, producida por Rubén Galindo. Mientras grababan una de las escenas de acción, ambos actores sufrieron un accidente al caer de un puente.

