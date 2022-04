Christel, la sobrina de Cynthia Klitbo con quien comparte créditos en Mujer de Nadie

Tras retomar las telenovelas de Televisa con "Mujer de Nadie" que se encuentra bajo la producción de Giselle González, la actriz Cynthia Klitbo, está compartiendo créditos con su sobrina, la también actriz Christel Klitbo... Pero ¿de quién se trata?

Pese a que muchos desconocen que la villana de telenovelas tiene familiares que forman parte del medio artístico de México, resulta que Christel Klitbo no es nueva en la actuación, pues incursionó en los melodramas desde niña y su debut fue como Valeria Ferrer en la recordada "Carrusel" (1989), producida por por Valentín Pimstein para Televisa.

Ahora que han pasado prácticamente 33 años del lanzamiento de "Carrusel", y después de haber tenido participación en varios proyectos televisivos como la exitosa serie "Fear the Walking Dead" (2015), el programa unitario "Mujer, Casos de la Vida Real" (1985), la telenovela "Señorita Pólvora" (2015) o en el teatro con las obras "Bullying rosa: cxosa de niñas" y "Sexo 2.0", ahora Christel comparte créditos con su tía Cynthia Klitbo en una nueva aventura.

Pues este 2022, la vida las ha hecho coincidir en un mismo proyecto que marca el regreso de Cynthia Klitbo a Televisa después de irse a Perú a grabar la serie "Junta de Vecinos" como Genoveva de la Colina, y por otro lado, ha servido de plataforma para Christel Klitbo, quien a pesar de tener muchos años en la actuación, poco se sabía de ella.

El primero que dio a conocer la noticia sobre la participación de ambas actrices de la dinastía Klitbo, fue el periodista Chema Cortés a través de su cuenta de Instagram @noveleandomex, y fue a finales de marzo cuando compartió dicha publicación, luego de que se diera el claquetazo oficial por el inicio de las grabaciones de "Mujer de Nadie" de manos de la propia Giselle González, la productora del proyecto.

"Cynthia Klitbo y su sobrina Christel Klitbo comparten elenco en la nueva telenovela #MujerDeNadie, producción de Giselle González que verá la luz en el mes de junio a través de #LasEstrellas. ¿Creen que se parecen? @laklitbocynthia @laklitbo. Sigan la cuenta oficial: @mujerdenadieof, para estar enterados de todos los detalles", se lee en la publicación y las reacciones del público no se han hecho esperar.

Pues mientras algunos dicen que son como dos gotas de agua, otros aseguran que no se parecen en nada, y otros más celebran verla de nuevo en las telenovelas a más de 30 años de "Carrusel": "Que sorpresa ver a Christel después de que la vi hace varios años en 'Carrusel' cuando era una niña" o "Valeria de Carrusel".

Y ha sido la propia actriz, quien a través de sus historias de Instagram, ha compartido una foto del momento en el que comparte escena con Livia Brito, quien es la protagonista del remake de "Amarte es mi Pecado" (2004).

Y en la foto se puede leer: "YA QUIERO QUE CONOZCAN LA HISTORIA DE LUCÍA, BEBÉS", "GRACIAS POR SIEMPRE APOYARME" y "PRÓXIMAMENTE @MUJERDENADIEOF".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!