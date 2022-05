Chris Pazcal sigue la misma línea, se vislumbra como el villano de La Impostora

Tras sus últimos trabajos en televisión como fueron su participación especial en "Fuego Ardiente"(2021) dando vida a David Arana y "Diseñando tu Amor" como el malvado Ricardo Manríque en el mismo año, -ambas producciones de Televisa-, el actor Chris Pazcal, seguirá la misma línea de hacer maldades y se vislumbra como el villano principal de la telenovela "La Impostora".

"La Impostora" será una versión libre de "Ha Llegado una Intrusa" (1974-1975) y el productor Carlos Moreno Laguillo trabaja en este proyecto desde el pasado mes de febrero. Y tras el deseo de algunos actores por pertenecer al elenco del melodrama, el también escritor y director de cine y televisión Chris Pazcal, será el personaje encargado de hacer la vida imposible a los demás.

Lo que marcaría una gran diferencia, pues en la historia original producida por Valentín Pimstein, el cuadro principal fue encabezado por los actores Jacqueline Andere y Joaquín Cordero mientras que los roles antagónico fueron ocupados por que Silvia Pasquel y Virginia Gutiérrez; es decir, dos mujeres.

Así que Chris Pazcal seguirá con la línea de los villanos que ha interpretado últimamente y uno de los primeros en dar a conocer la noticia sobre su participación en "La Impostora", fue el periodista Chema Cortés a través de su sitio telenovelero de Instagram @noveleandomex, que escribió:.

"¡AQUÍ TE LO CONFIRMO! Chris Pazcal, conocido por títulos como #YMañanaSeráOtroDía, #FuegoArdiente y #DiseñandoTuAmor, se suma al elenco de la nueva telenovela #LaImpostora, producción del señor Carlos Moreno Laguillo que está próxima a iniciar grabaciones".

Y otra de las revelaciones que ya habían sido destapadas por el sitio @novelalounge también de Instagram, se confirman en esta publicación: "El joven y talentoso actor será el gran villano de la historia que, según lo revelado, será protagonizada por Isidora Vives, Macarena García, Diego Klein y Andrés Baida. ¿Qué les parece? ¡Todo el éxito, @chrispazcal!".

Cris Pazcal es un actor poco conocido, pues la mayoría de las veces ha tenido personajes recurrentes o participaciones especiales en telenovelas de la televisora de San Ángel; no obstante, lo que muy pocos saben, es que el también villano de melodramas viene de un familia de estrellas de la televisión como actores, directores y escritores.

Y es que, Christopher Pazcal Talamantes, mejor conocido como Chris Pazcal, es hijo de la actriz Magda Karina, nieto de la directora Karina Duprez y bisnieto de la fallecida actriz Magda Guzmán y Julián Duprez; por lo que sus dotes histriónicos y el gusto por lo que hace, lo trae en las venas.

Chris Pazcal también ha participado en producciones como "Y mañana será otro díaPablo Yáñez" (2018), la segunda temporada de "Por Amar Sin Ley" (2019), "Cita a Ciegas" (2020), "Rubí, el remake", y el programa unitario "Esta Cara me Suena" en el episodio "Amiga Mía" del 2020.

