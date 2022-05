César Bono revela que le urge trabajar porque aún mantiene a sus hijos varones de más de 30 años

Gran polémica han causado las recientes declaraciones del actor y comediante César Bono, quien aseguró que le urge regresar a trabajar después de haber hecho una pausa en la actuación tras ser operado de una úlcera gástrica, sin embargo, aunque aún se encuentra recuperándose de dicha cirugía, el famoso confesó que ya está listo para retomar su carrera pero no por la pasión a la actuación, si no por necesidad económica, pues tiene que mantener a sus dos hijos varones de más de 30 años y a su esposa.

Fue durante una entrevista con el programa Sale el Sol que César Bono confesó que tiene mucha necesidad de trabajar pese a que aún no se recupera al 100 por ciento, pues su reciente operación le dejó muchas secuelas por lo que hace unas semanas fue con su doctor para que lo checara.

“(Estoy) muy sorprendido por las secuelas que ha dejado esa operación. Dolores, todos, con decirte que estuve con el cirujano hace tres semanas y le dije de unas pequeñas punzadas, y me dijo: ‘Sí, vas a sentir punzadas, vas a sentir que te jalan, vas a sentir dolor profundo’ (...) Tengo que checar una cuestión de la bilis, de como voy ahí, que hay que tener como una bolsa que no está fija a mi cuerpo, pero sí una bolsa que tengo que cargar por una operación de vida o muerte”, contó el actor durante la entrevista con el matutino de Imagen Televisión.

El actor de Vecinos confesó que aún está en observación, porque le hace falta recibir un tratamiento, sin embargo, ya le urge trabajar porque tiene muchos pagos que realizar, además de que sus hijos varones necesitan su aportación, pues aún los mantiene, pese a que ya tienen más de 30 años, según reveló el periodista Gustavo Adolfo Infante.

"Tuve cuatro hijos.Las hijas están casadas y las mantiene sus maridos, mis yernos, pero los hijos hombres no están casados y todavía dependen económicamente de mí. Y la mamá de los hijos hombres también depende de mí", informó Bono durante la entrevista con Sale el Sol.

Como era de esperarse, las declaraciones de César Bono dividieron opiniones en las redes sociales; mientras unos apoyan al famoso por ayudar a sus hijos varones, otros se le fueron encima y aseguraron que está para que lo ayuden, pues a sus 71 años ya es una persona de la tercera edad y no para que él los ayude.

Por otro lado, César Bono contó que todos los gastos que surgieron con sus últimos problemas de salud los cubrió la Asociación Nacional de Actores (ANDA), por lo que su preocupación es menor, ya que sólo tiene que regresar a trabajar para seguir manteniendo a sus hijos varones y a su esposa.

El actor también aseguró que en está última ocasión ha sido más difícil su recuperación, mucha más que cuando sufrió nueve infartos en el 2018.

“Estuve casi el mes (internado), o sea, dos o tres semanas, no recuerdo bien, y estoy en recuperación, es muy dolorosa porque me operaron, entonces a mí ahora sí que nunca me habían metido el bisturí y estoy sorprendido de cómo duele y qué difícil es la recuperación, ahora sí que mucho más que lo del corazón”, dijo Césa Bono en una entrevista el mes de abril.

