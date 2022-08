Celeste se aferra a su bebé y Julia encuentra a Misael en Vencer la Ausencia

Tras el diagnóstico que le ha dado el doctor a Celeste (Alejandra Barros) de esclerosis múltiple, su esposo Braulio (Alexis Ayala) le ha pedido que interrumpa su embarazo pero ella se aferra a su bebé y a la idea de por fin ser madre; y el drama no termina, pues parece que Julia (Ariadne Díaz) ha dado con el paradero de Misael (Marcos Montero), su esposo en la telenovela "Vencer la Ausencia".

Inundado en llanto, Braulio le hace ver a Celeste que él los ama a los dos, a ella y al bebé que viene en camino, pero el doctor ya les ha dicho que la enfermedad evolucionará al mismo tiempo que el embarazo y cada vez tendrá crisis más fuertes, pero a ella no le importa y no acepta la idea de interrumpir su embarazo.

Mientras tanto, y tras recordar el día de su boda con Misael, Julia cae en cuenta lo que le ha revelado Esther (Mayrín Villanueva) ante su ceguera por el amor que le tiene al padre de su hijo; que él siempre ha sido un hombre mujeriego y que no sólo la habría engañado con una, sino con varias mujeres.

Jerónimo encuentra empleo

Por otro lado, Jerónimo (David Zepeda) encuentra empleo en el área de mantenimiento de la universidad en la que estudia su hijo el mayor, Ebenezer (Daney Mendoza) y les cuenta a él y a Adair (Federico Porras), que podrá seguir ayudándoles económicamente; pero parece que las cosas van tomando forma en su relación con ellos.

Y Rayo (María Perroni Garza), la menor de las protagonistas de "Vencer la Ausencia" -producción de Rosy Ocampo para Televisa Univisión-, no deja de llorar la ausencia de su madre Margarita Rojo (Mariana Garza), y se las está arreglando sola, como puede, para sobrevivir, pues no quiere darle lata a ninguna de las amigas de su mamá, mientras Flavia (Nailea Norvind), sigue en busca de Cuca, la tía de la niña, para vigilar que le entregue el departamento en orden y le pague lo que se adeuda, pues ignora que abandonó a Rayito y la dejó sola.

Anteriormente, Teo (Luca Valenttini), hijo de la malvada Flavia, fue a buscar a Rayo y ella le revela que su tía la dejó, él le pregunta por qué no les informa eso a alguna de sus amigas que su tía la abandonó, pero ella le dice que no lo quiere hacer porque si no, la van a mandar a una casa hogar por ser menor de edad. Teo le pregunta si tiene comida y ella le dice que no pero le asegura que no tiene hambre; aunque el niño no le hace caso y más tarde le lleva una buena ración de comida.

Celeste tiene una esperanza de convertirse en madre

Una segunda opinión de una doctora, le da una esperanza a Celeste de convertirse en madre, pues la explicación es que el mal que padece funciona a la inversa ante el tratamiento del embarazo; pues las hormonas producidas por el embarazo, la protegen de la enfermedad que padece, a tal grado que no es indispensable que suministre los medicamentos para erradicarla.

Lo malo, es que después de terminar el periodo de gestación las cosas podrían complicarse y tener crisis más severas, pero lo podrían evitar suministrando medicamento al momento del parto. Braulio insiste en que no va a arriesgar la vida de su esposa con tal de convertirse en padre y le pide a Celeste que desista de la idea, pues los hijos podrán venir en otro momento.

Y tras la muerte de su hijo Iván (Andrés Vázquez) Esther quiere recuperar su vida buscando trabajo; acude a una preparatoria en la que le dan esperanzas de ocuparse laboralmente hablando pero su sorpresa es que no es aceptada por el consejo académico y pierde toda esperanza. Ante esto, su madre Doña Claudia (Silvia Mariscal) le sugiere que se vaya con ella a Guadalajara pero ella se niega y se aferra al recuerdo de su hijo.



Flavia prepara la estocada que podría ser el fin para Esther

Mientras tanto, Flavia busca la manera de que su esposo -ex de Esther- Máximo (Felipe Nájera), le firme un amplio poder notarial que le permita hacer lo que e venga en gana con las propiedades a nombre de su esposo y sin leerlo él firma, sin imaginarse si quiera que Flavia quiere sacar a Esther del departamento en el que vivieron por muchos años su también hijo Iván y Esther, su ex mujer.

Los recuerdos de sus inicios con Misael no dejan de aparecerse en la mente de Julia y recuerda el nombre de Ana Castillo, luego de la revelación que Esther le hizo sobre que su marido la engañaba y buscando en redes sociales, se topa con ese nombre, lo que significa una clara pista para dar con el paradero de Misael.

¿Julia da con Misael?

Pues hasta recuerda una vez cuando lo encontró coqueteando con una mujer del mismo nombre por teléfono, a través de mensajes y hasta se arriesgó a pedirle a Julia que si dudaba de él, revisara con toda confianza su celular, pero se salvó de ser descubierto luego de que Julia le creyó.

Posteriormente llama a Ángel Funes (Danilo Carrera) revelándole que tiene una pista más del paradero de Misael y va a buscarla para ir juntos a la dirección que ya tiene. Pero vaya sorpresa con la que se encontró Julia en la vecindad a la que llegó.

Pues por principio de cuentas, encontró a la tal Ana Castillo, y cuando le dijo que ella era a esposa de Misael, un hombre que parece ser él, salió corriendo y Julia lo vio, viéndose obstaculizada por Ana para entrar al departamento.

