Cecilia Galliano habla de Marlene Favela y Livia Brito ¿hay guerra de egos?

Luego de que comenzaran a circular rumores de que la actriz cubana, Livia Brito, quien comparte su protagónico con José Ron en la La Desalmada de Televisa, no estaba completamente integrada con sus compañeros de novela, quienes hacen una mancuerna fenomenal, la actriz argentina Cecilia Galliano fue cuestionada si era verdad que el elenco no se llevaba bien y si había guerra de egos entre las bellas actrices que forman parte del equipo.

Fue durante una entrevista con la revista People en Español, que Cecilia Galliano, quien encarna el personaje de Miriam Soler, quien es la esposa de Raúl Araiza, fue que habló de sus compañeras, Marlene Favela, Livia Brito y Marjorie de Sousa, pues desmintió que entre estás estrellas de telenovelas hubiera guerra de egos, pues todo el elenco se lleva súper bien.

"La verdad cuando empezó 'El Güero Castro' (productor de la telenovela) a decir el elenco decíamos: ¡Guau, qué elenco! De hecho, en los pasillos de Televisa llaman a la novela la novela de las barbies. Yo decía: 'Marjorie de Sousa, Marlene Favela, Livia Brito… tantas mujeres tan bellas y de carácter –porque somos todas mujeres de carácter–, esto va a ser terrible'", esxpresó la ex de Sebastián Rulli.

Pero además dijo que todos han hecho un gran equipo. "Pero la verdad estoy sorprendidísima porque hemos hecho un equipo y creo que eso es lo que se ve en la pantalla de estar en 4 millones y siendo la telenovela más vista, de que todas nos apoyamos entre todas. No hay, todavía (ríe), este ego porque cada una tiene un personaje tan bonito y todas al final luchamos porque la novela sea un éxito porque estamos conscientes de que si a la novela le va bien viene mucho más trabajo para todos, entonces yo creo que logramos un gran equipo y nos llevamos increíble", indicó Galliano.

Una vez aclarado que no hay guerra de egos, la conductora de televisión argentina aprovechó para responder si temía contagiarse mientras está trabajando.

"Obviamente siempre tienes el miedo porque al tener hijos tienes el miedo a, pero en ese sentido todos somos muy cuidados y nos apoyamos entre todos. Yo haciendo teatro en noviembre del año pasado me contagié del covid. La verdad no lo esperaba [porque] estábamos tan cuidados en el teatro y éramos tan poquitas personas; pero, gracias a Dios, creo que soy una mujer fuerte y siempre estoy con mis vitaminas y así y no me ha dado como con síntomas. Al estar con mis hijos me tuve que cuidar más y alejarme un poquito de ellos. Gracias a Dios solamente me contagié yo, los niños no, y me recuperé muy rápido. Solo sentí como dolor en el cuerpo y así, pero no tenía como fiebre ni oxigenación baja", dijo.

Por otro lado, Cecilia Galliano fue cuestionada sobre cómo anda en el tema del amor, si las grabaciones de la novela le han dado oportunidad para disfrutar está etapa.

"¡Uy! Para el amor no he tenido tiempo ni haciendo novela ni no haciendo (ríe). Ya hace 7 años que estoy soltera y así creo que estoy muy bien. Me acostumbré mucho a la soledad, entonces ahora me cuesta un poco más y al estar tanto tiempo sola uno va descubriendo realmente lo que le gusta, lo que no; entonces, por un lado, creo que se pone un poco más exigente, pero, por otro lado, sabes más rápido detectar si es el hombre. Y todavía no ha llegado esa persona", dijo la ex conductora de Sabadazo.

