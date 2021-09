Carmen Villalobos y lo que piensa del rating de Café con aroma de mujer

Desde que comenzaron las grabaciones del remake de la telenovela “Café con aroma de mujer” se levantó una gran expectativa y a la vez surgieron algunas comparaciones con la versión original y las apuestas sobre si tendría el mismo éxito en la televisión, algo que sólo el tiempo contestó al medirse el rating del melodrama, en el cual, Carmen Villalobos interpretó a su primera villana.

El proyecto en sí, coproducido por canal RCN y Telemundo, llamó la atención desde el principio pues reunía a un elenco en el que figuraban, además de Carmen Villalobos, el actor cubano William Levy, quien regresaba así a las telenovelas después de intentar tener éxito en el cine, sin embargo, el rating no fue lo que esperaban, y la actriz colombiana reveló que es lo que piensa de ello.

En una entrevista que Carmen Villalobos brindó para la revista Aló habló de lo que piensa del rating de “Café con aroma de mujer” y el recibimiento que ha tenido por parte del público tanto en Colombia como en Estados Unidos, algo sobre lo que no se había referido hasta el momento.

Lee también: Cinco personajes de telenovelas que se avergüenzan de sus padres

“Café con aroma de mujer“ fue una exitosa telenovela que se transmitió en 1994 por RCN Televisión y fue protagonizada por Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker en los papeles de “la Gaviota“ y Sebastián Vallejo, realizando un gran papel que hizo que el melodrama se convirtiera en todo un éxito hace más de 20 años.

Es por ello que en la nueva versión lanzada por Canal RCN y Telemundo generó muchas expectativas entre quienes recordaban la telenovela original, sin embargo, no tuvo el recibimiento esperado y no levantó nunca el rating con el que inició, ni en Colombia ni en Estados Unidos, pese al elenco que reunió la producción.

Este es un tema al que pocas veces se refieren los actores y en esta ocasión Carmen Villalobos fue interrogada al respecto en la revista Aló y esto fue lo que contestó: “La verdad, y para ser completamente honesta, cuando me adentro en un producto lo último en lo que pienso es en el rating. Es evidente que uno siempre quiere que el proyecto del cual está siendo parte sea exitoso, el mejor pero es algo que no depende de mí, algo que no califica mi actuación”.

La actriz colombiana agregó que se concentró totalmente en construir a su personaje de Lucía Sanclemente y que su trabajo estaba plasmado en las escenas que grabó, el resto está fuera de sus manos: “Yo a Lucía le metí el 100 mil por ciento, no por el rating, sino por mí. Fueron ocho meses de trabajo duro y el rating terminó por quedar a un lado. No depende de mí ni de ningún otro actor“.

Lee también: Fabiola Guajardo y las telenovelas en las que ha sido la malvada villana

Lo cierto es que “Café con aroma de mujer” no pudo competir en Colombia con “Desafío The Box“, que se transmitía por Caracol Televisión en el mismo horario y posteriormente tampoco superó a “La Voz Kids“, aunque se mantuvo en el top ten de lo más visto pero fuera de los 5 primeros, y esa tendencia no cambió durante el avance de la telenovela.

Sin embargo, aunque el remake de esta historia no cosechó el éxito que esperaba la producción, Carmen Villalobos sí ha visto el fruto de su trabajo, pues si un personaje se ha destacado en esta versión de “Café con aroma de mujer” es precisamente el de Lucía Sanclemente, una villana que se ha hecho odiar por los televidentes, quienes así lo han manifestado en las redes sociales oficiales de Telemundo.

Síguenos en