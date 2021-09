Carmen Villalobos sorprende a fans con impactante escena en Café con aroma de mujer

El remake de la telenovela “Café con aroma de mujer” ya entró a su recta final y cada noche deja sorprendidos a los televidentes, sobre todo con las impactantes escenas y las acciones que realiza la villana Lucía Sanclemente, interpretada por la talentosa Carmen Villalobos.

La actriz colombiana es una de las más fieles seguidoras del melodrama de Telemundo y constantemente comenta las escenas con sus fans en redes sociales y en esta ocasión sorprendió a sus fans con una secuencia en la que hace una alianza con el hermano del protagonista, y no sólo eso, sino que también ¡le pone el cuerno a su esposo en la ficción!

La impactante y polémica escena de “Café con aroma de mujer” levantó cientos de comentarios entre los televidentes, quienes se hicieron presentes en una publicación realizada en la cuenta oficial de Telemundo en Instagram, donde reaccionaron de maneras diversas.

En la secuencia en cuestión, Lucía Sanclemente se alía con Iván Vallejo, esposo de Sebastián Vallejo (William Levy), su marido, y ambos sucumben a la tentación y terminan en la cama, escandalizando a los televidentes con la polémica escena, quienes no se quedaron callados y se manifestaron en los comentarios de la publicación.

Telemundo compartió un fragmento de las imágenes que se verían en el capítulo del martes por la noche con la frase: “Nos dejaron sin palabras. Así que escriban ustedes el caption para este momento. No te pierdas esta bomba que se enciende HOY en la familia Vallejo a las 10PM/9C por Telemundo en la ETAPA FINAL de #CaféConAroma”.

De inmediato llegaron las reacciones y Carmen Villalobos fue de las primeras en comentar el post: “¡Está que arde… Sí sí sí!”, escribió, “Eppaaaaaaaaaaa, pues si el marido no la atiende, que voltee a mirar para otro lado o no?! En este momento soy televidente. Ustedes qué opinan? (sic)”, agregó en otra reacción.

Inmediatamente llegaron más impresiones de sus seguidores, quienes le recriminaron por su personaje y la felicitaron por lo bien que lo ha hecho, destacando que Lucía Sanclemente se ha ganado el odio de los televidentes, que no soportan ver lo manipuladora que es.

“El plot twist que no nos esperábamos”, “Ahora sí que la cosa está que arde”, “Déjame tomarme una aspirina desde ahora, esto va a explotar”, “¡Quedé en shock!”, “¡Madre mía! La que quería tanto a Sebastián… ¡Qué va! Quiere su dinero…”, “Claro, como Iván no pudo con Gaviota se fue con Lucía”, “¡Tal para cual!”, “¡Y todavía tiene el valor de hacérsela de emoción a la Gaviota!”, “¡¡¡Ya no doy más de la rabia con esta Lucia!!! ¡¡Iván ni que decir!! ¡Me sube la presión!”, escribieron los fans de la telenovela. Mira la polémica escena.

Y es que ya desde hace varios días Carmen Villalobos había anunciado en sus redes que lo mejor de Lucía Sanclemente estaba por llegar y ahora sí se voló la barda y dejó a todos en shock, demostrando que hay villana para rato en “Café con aroma de mujer”.

