La actriz y modelo colombiana, Carmen Villalobos confesó que se ha casado cuatro veces con Sebastián Caicedo, con quien aún no ha tenido hijos por que afirman que no están preparados para hacerlo.

Los hijos para Carmen Villalobos y su esposo han quedado en segundo plano, todo por la pandemia y aunque declaró en un video que admira a todas las mujeres que se han convertido en mamá, pero que ella no se siente preparada para traer niños a este mundo.

"Gracias Dios por este primer año tan maravilloso de casados! Te volvería a elegir mil veces mí amor @sebastiancaicedo. Estas fueron la primeras fotos que nos hicimos de nuestra primera boda en Miami el año pasado. Sebas y yo nos casamos 4 veces.

Ya después les contaremos toda la historia. Gracias a todos por estar presente en nuestras vidas! LOS QUEREMOS", escribió en su cuenta de redes sociales la actriz.

Carmen Villalobos reveló que se ha casado cuatro veces

Por su parte su esposo también recordó el especial día que decidieron unir sus vidas de nuevo en nombre de Dios y compartió un lindo mensajes para Carmen Villalobos:

"Feliz aniversario! Un año ya? No puedo creerlo amor mío, se me paso volando. Dicen que cuando el tiempo no marca es porque eres completamente feliz y no eres dependiente de el!.

Gracias por este primer año princesita, un año diferente para todo el mundo por lo que la humanidad está viviendo, pero fue una prueba que superamos y nos hizo más unidos y fuertes, consolidó muchas metas y sueños que traíamos y ahora estamos haciendo realidad cómo el gran equipo que somos!!.

Gracias a todos por su cariño y buenos deseos, por acompañarnos día a día en este hermoso camino y por enviarnos su buena energía, los queremos y respetamos mucho!

Que siga este viaje y a seguir trabajando unidos por conseguir todo lo que nos proponemos, recuerden siempre que SI" escribió Sebastián Caicedo.

