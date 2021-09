Carmen Villalobos revela que lloró mucho cuando grabó una telenovela, ¿la trataron mal?

En la actualidad, Carmen Villalobos es una de las actrices más cotizadas del medio del espectáculo latino, pero como todas un día tuvo un inicio y para ella no fue fácil convertirse en la estrella que es hoy, pues así como ha tenido momentos buenos y también los tuvo muy malos, como cuando lloró mucho grabando una telenovela.

La actriz colombiana, protagonista de la serie “Sin senos no hay paraíso”, de Telemundo, confesó que dentro de su larga trayectoria hubo una telenovela en la que no la pasó muy bien, disparando las preguntas de sus admiradores sobre si la trataron mal.

Carmen Villalobos, quien recientemente participó en el remake de “Café con aroma de mujer“, se sinceró en una entrevista con Telefuturo, de Paraguay, y reveló lo mucho que lloró cuando grabo “Mi corazón insiste con Lola Volcán”, que fue su primera telenovela en Estados Unidos allá por 2011.

Lee también: Retransmitirán exitosa telenovela de Lucero, Carinha de Anjo

En esta ficción producida por Telemundo estudios, Carmen Villalobos interpretó a Lola Volcán e hizo pareja con el actor Jencarlos Canela, además de compartir créditos con Ana Layevska, Gerardo Murguía, Carolina Tejera y Fabián Ríos; el melodrama contó con la actuación estelar de Angélica María.

“Mi corazón insiste” tuvo un gran éxito entre el público latino en Estados Unidos y se llevó los galardones en los premios Tu Mundo en las categorías de Telenovela del año, La pareja perfecta, Protagonista favorito, El mejor momento de la mala suerte y Mejor banda sonora.

Ante el éxito abrumador de este melodrama, las declaraciones de Carmen Villalobos causaron sorpresa, pero ella procedió a explicar que no es que la hayan tratado mal, sino que fue la primera vez que se encontró completamente sola en un país distinto y esa situación la puso a prueba, por lo que reconoció que lloraba continuamente.

“Fue desagradable pero no como Lola sino porque era la primera vez que yo me iba fuera de Colombia a hacer un proyecto. Sebastián (Caicedo) estaba protagonizando una novela en Colombia, no se pudo ir conmigo, ya mis papás no les dieron la visa, se las negaron tres veces, entonces me toca un proyecto completamente sola en un país que era nuevo, en una ciudad que yo no conocía“, dijo la actriz originaria de Barranquilla.

Leer también: Así lucen Alejandra Robles Gil y Danilo Carrera en nuevo promocional de Contigo Sí

Carmen Villalobos comentó que fue duro para ella trabajar en las grabaciones de “Mi corazón insiste” pues llegaba un momento en el que rompía a llorar, sobre todos los domingos, pues era cuando descansaba y sentía más la soledad lejos de los foros: “Yo trabajaba de lunes a sábado y el domingo lloraba“, comentó.

No obstante, el sacrificio valió la pena para la actriz colombiana, quien después de este exitoso proyecto continúa cosechando éxitos hasta que le llegó la oportunidad de interpretar a Catalina Santana en “Sin senos no hay paraíso”, personaje con el cual ganó popularidad internacional.

Síguenos en