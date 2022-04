Carmen Villalobos revela más detalles de Hasta que la plata nos separe en nuevo promo

A principios de año, Carmen Villalobos presumió su nuevo proyecto en la televisión y su regreso a los protagónicos de telenovela con el remake de “Hasta que la plata nos separe”, melodrama que en 2006 había sido estelarizado por Marcela Carvajal y Víctor Hugo Cabrera.

Pese a que de antemano se conoce la trama de esta historia coproducida por Canal RCN y Telemundo, la estrella colombiana reveló más detalles de su nueva telenovela en un nuevo avance que lanzaron ambas televisoras, calentando los motores de cara al estreno del melodrama en Estados Unidos a partir de mayo.

En un nuevo promo, Carmen Villalobos presenta a Alejandra, su personaje en “Hasta que la muerte nos separe”, a quien describe como una mujer exitosa de negocios a punto de casarse, que cree que tiene la vida perfecta. pero un giro del destino me cambiará toda la perspectiva y también sus sentimientos.

Lee también: Telemundo revela fecha de estreno de nueva telenovela de Carmen Villalobos

Así es Alejandra

En su perfil oficial de Instagram, la protagonista de “Sin senos no hay paraíso” reveló mayores detalles de cómo será la personalidad de Alejandra, a quien describió como una mujer exitosa que en determinado momento sufre un accidente que le cambia los planes y la vida.

En el video, Carmen Villalobos sale como toda una ejecutiva de ventas, con un novio perfecto, planeando su boda, y cómo todo eso se va a la basura cuando choca en su auto. En el avance también se le observa interactuar con el actor mexicano Alejandro Tommasi, quien será su tío en esta ficción.

De igual forma, aparecen Sebastián Martínez y Gregorio Pernía, los galanes de la actriz en “Hasta que la plata nos separe”, quienes interpretarán a Rafael Méndez y Luciano Valenzuela, protagonista y villano respectivamente, y ella se debatirá entre dos amores que le ofrecen cosas muy diferentes.

“¡Pronto conocerás a Alejandra! Una alta ejecutiva con una vida ejemplar pero su mundo está a punto de dar una inesperada vuelta. ¡Te sorprenderá! Conócela en el estreno de #HastaQueLaPlataNosSepare el 10 de mayo a las 9pm/8c por @telemundo”, dice el texto que acompañó el video.

Lee también: En vestidazo naranja, Carmen Villalobos deslumbra al lado de dos galanes en portada de revista

Los fans de Carmen Villalobos reaccionaron inmediatamente y recordaron, con las imágenes, que la actriz colombiana y Gregorio Pernía ya habían hecho pareja en la serie “Sin senos no hay paraíso”, por lo que se hicieron presentes en los comentarios de la publicación que realizó en Instagram.

“¿Cómo que aquí también andas de novia del ‘Titi’?”, “Otra vez con el ‘Titi´, esto va a ser…“, “Llegar a la altura de Marcela Carvajal es bien difícil“, “¿Y en Netflix cuándo?“, “¡Qué emoción, ya quiero ver a Alejandra! Todo el éxito del mundo“, “A mí no me gusta, a mí me encanta!“, “Ya quiero que sea 10 de mayo“, “La reina”, “Lista para verte a brillar en pantalla”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes.

Síguenos en