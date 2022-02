Carmen Villalobos presenta a Alejandra, su personaje en Hasta que la plata nos separe

Tras iniciar grabaciones a finales del mes pasado, Carmen Villalobos por fin reveló el nombre de su personaje en el remake de la telenovela “Hasta que la plata no separe”, la cual se graba en Bogotá, Colombia, y también cuenta con la participación de los actores mexicanos Laura Flores y Alejandro Tommasi.

El melodrama tenía planeado iniciar con sus grabaciones a principios de este 2022, sin embargo, por el contagio de covid-19 que sufrió Carmen Villalobos se tuvo que retrasar un poco todo pero ahora se dio el claquetazo oficial y se presentó al elenco de esta coproducción de Telemundo y Canal RCN, encabezado por la colombiana y el actor Sebastián Martínez.

En redes sociales, figuraron las primeras fotografías del reparto principal de “Hasta que la plata nos separe” y Carmen Villalobos presentó a Alejandra, su personaje en esta ficción, que es un remake de la telenovela que en 2006 fue protagonizada por Marcela Carvajal y Víctor Hugo Cabrera.

La historia de este melodrama, que en México tuvo una adaptación llamada “Hasta que el dinero no separe”, es original de Fernando Gaitán, autor, entre otras obras, de “Yo soy Betty, la fea” y “Café con aroma de mujer”, y es una comedia romántica que reunirá a un elenco internacional.

Aunque las grabaciones iniciaron hace ya algunas semanas, fue recién que se dio la presentación del elenco de este proyecto a la prensa, revelando las primeras imágenes de los personajes y actores que participarán en él, destacando, además de Carmen Villalobos, los mexicanos Laura Flores y Alejandro Tommasi.

Desde su perfil de Instagram, Carmen Villalobos compartió un reel en el que revela cuál será su personaje en este melodrama, así como la imagen que lucirá, de la cual ya había dado previamente algunas probadita de cómo lucía en “Hasta que la plata no separe”.

Luego de ser la villana en “Café con aroma de mujer”, la estrella colombiana regresará a los protagónicos con este melodrama, en el que interpretará el papel que hace unos años realizó Marcela Carvajal, el de Alejandra Maldonado, una joven ejecutiva de una concesionaria de autos que comienza de manera accidentada una relación con un hombre luego de sufrir un accidente automovilístico.

“Y este año me llamaré… ¡Muy feliz de presentarles finalmente este gran proyecto! HASTA QUE LA PLATA NO SEPARE. Me siento muy honrada de protagonizar esta historia, la segunda del gran Fernando Gaitán. Espero que la disfruten demasiado. Hasta que la plata nos separe es una producción de RCN televisión para el canal RCN y Telemundo”, fue lo que escribió Carmen Villalobos justo con el reel en el que dio un repaso de los personajes que la han hecho famosa, desatando una serie de comentarios por parte de sus fans.

“Yo siempre te veo como Catalina“, “Odio a Lucía con todo mi ser“, “¡Eso! ¡Qué emocion, qué felicidad, me encanta, sabes que te adoro con todo mi corazón!”, “Con todo, mi reina, Carmen Villalobos, voy a ti y apuesto el doble, la mejor suerte del mundo para ti“, “Nadie como Catalina“, “Te deseo lo mejor en este nuevo proyecto“, “¡Por fin! Estoy muy emocionada por este nuevo proyecto tuyo Carmen, otro en el que te acompaño, no veo la hora de verte triunfar en esta novela también“, fueron algunas reacciones que se leen en redes.

