Carmen Villalobos muestra su nuevo look para Hasta que la plata nos separe

Tras revelar que se había contagiado de covid-19 a principios de enero, Carmen Villalobos ya se encuentra totalmente recuperada y ya se integró de lleno a las grabaciones de “Hasta que la plata nos separe”, remake del melodrama colombiano del mismo nombre que se produjo por primera vez en 2006.

Muy emocionada por regresar a los foros, la actriz de televisión mostró su nuevo look a sus fans en redes sociales revelando que para este nuevo proyecto volverá a su melena castaña, con toques caramelo, dejando atrás la imagen que tuvo como Lucía Sanclemente, la villana de “Café con aroma de mujer”.

Si bien es cierto que Carmen Villalobos tiene como meta, en un futuro no tan lejano, probar suerte en el cine, por el momento se ha enfocado en las telenovelas y tras el éxito que ha tenido con “Café con aroma de mujer”, ahora protagonizará “Hasta que la plata nos separe”, que también es una historia original de Fernando Gaitán y así es su nuevo look para esta historia.

En uno de sus primeros días de llamado para las grabaciones de este melodrama, la estrella colombiana decidió presumir su look a sus más de 18 millones de seguidores en Instagram y fue mediante sus historias que compartió una serie de videos en los que luce una cabellera larga, lacia y castaña.

Aunque aún no se sabe si en este remake se respetarán los nombres de los personajes de la versión original, la originaria de Barranquilla interpretará el papel de Alejandra Maldonado, que en 2006 hizo Marcela Carvajal, pero la producción ha decidido darle un giro a la imagen de la protagonista, que era rubia, por castaña.

Es por ello que Carmen Villalobos se dejó ver mientras estaba en maquillaje antes de entrar a escena, con el cabello lacio y largo en tonos caramelo, dejando totalmente atrás el look de Lucía Sanclemente por el cual se le identificó durante el último año y medio para meterse de lleno en la piel de Alejandra.

La actriz mostró una gran actitud por regresar a trabajar y dijo que tenía una jornada larga de grabaciones, quizá debido a que la producción ha querido recuperar el tiempo en el que ella no podía incorporarse a la telenovela por estar enferma.

Carmen Villalobos no mencionó el nombre del nuevo proyecto en el que está trabajando pero dejó entrever que el público ya lo sabe, pues ya le han preguntado mucho y prácticamente afirmó que es “Hasta que la plata nos separe”.

Carmen Villalobos mostró su nuevo look para telenovela. Foto Instagram Carmen Villalobos

“Espero ya la otra semana poderles contar más de este proyecto, aunque la verdad, para serles honesta, yo creo que ustedes ya saben, ustedes ya están más enterados que todos, mejor dicho, ¡digan cuándo es la fecha de estreno! Siempre lo he dicho, ustedes siempre van 10 pasos adelante, pero me encanta”, dijo la actriz, mostrando su nuevo look.

Carmen Villalobos regresó a los foros para grabar 'Hasta que el dinero nos separe' y así es su nievo look. Foto Instagram Carmen Villalobos

