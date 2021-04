Carmen Villalobos, la villana más bella en el remake de Café con Aroma de Mujer

Tras darse a conocer el primer tráiler de la nueva versión de la telenovela “Café con aroma de mujer”, producción de RCN Televisión y Telemundo, también se reveló el look que lucirá la guapísima Carmen Villalobos, quien por primera vez interpretará a una villana en un melodrama colombiano.

Reconocida internacionalmente por su impactante belleza, la originaria de Barranquilla la había dado algunas muestras de cómo se vería su personaje de “Lucía Sandoval” en la esperada telenovela, pero no se había visto en todo su esplendor, por lo que sus seguidores quedaron impactados al conocer el estilo que manejará la villana más bella de la televisión.

La producción contará con una Carmen Villalobos despampanante que les hará la vida de cuadritos a los protagonistas William Levy y Laura Londoño. Al ver cómo lucirá en “Café con aroma de mujer”, los fans seguramente se preguntarán por qué “Sebastián” no eligió quedarse con ella en lugar de la “Gaviota”.

Y es que en el video donde se da el avance de la telenovela, y que también fue compartido por la histrionisa colombiana en sus historias de Instagram, Carmen Villalobos aparece con el cabello corto, teñido con tonos dorados y castaños, y peinado hacia atrás, de una manera muy elegante.

La actriz muestra todo lo sexy que puede ser con su personaje y su interpretación pinta para ser exquisita pues el papel de villana no le va tan mal después de todo y parece que disfrutará haciendo sufrir a la pareja protagonista, sobre todo a la “Gaviota”, que será interpretada por Laura Londoño.

Lo que se alcanza ver en el tráiler es parte de la historia que ya se conoce de “Café con aroma de mujer”, sólo que en una versión más actual, por ello el rodaje se realiza en el eje cafetero colombiano y en Nueva York, desde donde Carmen Villalobos ha compartido algunas imágenes con sus millones de seguidores en Instagram.

La trama trata sobre el amor imposible entre la “Gaviota”, quien es una recolectora de café, y “Sebastián”, hijo del dueño de una importante empresa de café. Muchas cosas suceden en la historia y Carmen Villalobos será la encargada de hacer sufrir a la protagonista pues hará hasta lo imposible por quedarse con el galán.

El papel de “Lucía Sandoval” representa un reto para la guapa actriz, pues nunca antes había interpretado un antagónico en su tierra natal, por lo que espera cumplir con las expectativas que se han puesto sobre ella y sobre toda la producción.

“’Lucía’ es un personaje maravilloso, es una mujer maravillosa que llegó en este momento de mi carrera y la estoy disfrutando un montón. Me la gozo, me encanta que cuando hago una escena el mismo crew me diga ‘oye, miraste tan mal, por qué’, y ya me dicen que estoy en modo ‘Lucia’. Este es mi primer antagónico, entonces vamos a ver qué tal lo recibe la gente”, comentó Carmen Villalobos en una entrevista para Telemundo.

Y aunque ya se dio a conocer el primer tráiler de la telenovela, aún no hay una fecha definida para su estreno, sin embargo se espera que primero sea proyectada en Colombia y posteriormente en la señal internacional de Telemundo.