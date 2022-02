Carmen Villalobos dispuesta a grabar una segunda temporada de Café con aroma de mujer

Luego de su gran éxito en Netflix con el personaje de Lucía Sanclemente en el remake de “Café con aroma de mujer”, Carmen Villalobos se ha vuelto todo un fenómeno en la plataforma de streaming y el número de sus fans ha crecido a pasos agigantados, por lo que la pregunta de si habrá una segunda temporada de la telenovela se ha vuelto una constante en redes.

La actriz colombiana, famosa por su personaje de Catalina Santana en la serie de Telemundo “Sin senos no hay paraíso”, se ha mostrado muy agradecida por el recibimiento que ha tenido la primera villana de su carrera en Netflix y en una reciente entrevista que brindó a People en Español admitió que sí está dispuesta a grabar una secuela de “Café con aroma de mujer”.

Sin embargo, hay una condición muy específica que pone para concretar su regreso como Lucía Sanclemente y que si se cumple volvería a meterse en la piel de la villana para una segunda temporada del melodrama, que ha desbancado del Top Ten de Netflix a “Yo soy Betty, la fea“.

Lee también: Nueva generación de Pasión de Gavilanes espera dejar huella como sus padres

Aunque a este remake de Telemundo y Canal RCN no le fue muy bien cuando se transmitió tanto en Colombia como en Estados Unidos, su llegada a Netflix fue totalmente lo contrario, pues en un fin de semana logró posicionarse en la cabeza de lo más visto en diferentes países, superando incluso al gran éxito de “Yo soy Betty, la fea”.

La respuesta de los suscriptores de la plataforma de streaming más famosa del mundo fue sorpresiva para el elenco del melodrama, especialmente para Carmen Villalobos, quien se ha convertido en una sensación con su personaje de Lucía Sanclemente, la villana de la historia, pues es capaz de generar sentimientos encontrados entre sus fans, que la odian y la aman al mismo tiempo.

Lee también: Carmen Villalobos, un fenómeno en Netflix gracias a Café con aroma de mujer

“Estoy demasiado emocionada y feliz con el recibimiento que nos han dado en Netflix. Yo creo que una historia de Fernando Gaitán no puede tener otro resultado… Feliz de que mi primer antagónico haya sido todo un éxito y con una producción tan espectacular como lo es ‘Café con aroma de mujer’. Realmente (estoy muy) emocionada y dichosa con este recibimiento”, dijo Carmen Villalobos a People en Español.

Una de las preguntas que más le realizan a la estrella colombiana es si estaría dispuesta a grabar una segunda temporada de “Café con aroma de mujer” en caso de que Netflix apueste por ella y respondió que sí, pero hay una condición muy específica para volver a encarnar a Lucía Sanclemente en una posible secuela de la historia original de Fernando Gaitán.

“Pienso que es muy complicado porque en este momento ya mi mood cambió, ya estoy en otro proyecto, como que digo: ‘Quiero hacer otra cosa’. Pero no sé. Yo siempre estoy abierta, así como siempre he dicho que estoy abierta a hacer una siguiente temporada de ‘Sin senos no hay paraíso’, en este momento te podría decir que sí. A todo lo que venga mi vida que me llene como actriz y que me siga retando, que es lo que siempre he buscado en mi carrera, siempre voy a decir que sí. Esperemos a ver qué sucede”, remató Carmen Villalobos.

Lo cierto es que la llegada de “Café con aroma de mujer” a Netflix reforzó el poder que tienen las telenovelas con el paso de los años, pues es un género que inicialmente estaba pensado para la televisión abierta pero descubrir que este tipo de producciones son un hitazo en plataformas de streaming alrededor del mundo ha abierto un nuevo mercado que al gigante del streaming le puede dejar muy buenos dividendos, por lo que habrá que esperar si en algún momento le apuesta a una segunda temporada de este clásico colombiano.

Síguenos en