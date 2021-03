Carmen Villalobos da detalles de su personaje en ‘Café con aroma de mujer’

Carmen Villalobos se estrenará como villana en la telenovela ‘Café con aroma de mujer’, un papel que ella ha asumido como un reto pues anteriormente no le había tocado estar del lado “malvado” de las historias.

El papel de la originaria de Barranquilla, Colombia, es el de Laura, la antagonista de la historia, que hará la vida imposible a la protagonista y buscará salirse con la suya a costa de lo que sea, en una producción prometedora de Telemundo, que buscará igualar la versión de la original, que estelarizaron Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker en 1994.

La versión de Telemundo, donde participa Carmen Villalobos, será más moderna, pero para dar ese plus que requiere la historia la producción se trasladó al eje cafetero de Colombia para realizar el rodaje del melodrama, regresando así a ‘Café con aroma de mujer’ a sus orígenes.

Después de varios meses de trabajo, Carmen Villalobos habló de este proyecto con People en Español y dio detalles de la telenovela, la cual ya ha levantado la expectativa de sus seguidores, y de los amantes de los melodramas, quienes sólo esperan ansiosos la fecha de estreno.

“Lucía es un personaje maravilloso, es una mujer maravillosa que llegó en este momento de mi carrera y la estoy disfrutando un montón. Me la gozo, me encanta que cuando hago una escena el mismo crew me diga ‘oye, miraste tan mal, por qué’, y ya me dicen que estoy en modo ‘Lucia’. Este es mi primer antagónico, entonces vamos a ver qué tal lo recibe la gente”, comentó la actriz de 'Sin Senos no hay paraíso'.

La artista colombiana señaló que tiene una muy buena relación con todo el elenco y sobre todo con William Levy, el protagonista de la historia, por lo que el rodaje ha estado de maravilla y hay química entre los miembros del equipo.

Carmen Villalobos también tuvo palabras de reconocimiento para la actriz Laura Londoño, quien será la encargada de darle vida a la protagonista, la Gaviota, y destacó lo profesional que ha sido durante el rodaje y la capacidad de interpretación que tiene.

“Laura Londoño es la protagonista de esta telenovela tan emblemática, es una actriz que en Colombia es conocida, ha hecho bastantes producciones, y esperemos ver cómo el público recibe este proyecto, la verdad que le estamos poniendo tanto corazón y compromiso, ya hubo una primera versión y ahora estamos con un elenco maravilloso”, señaló la famosa.

Respecto de la fecha de estreno, Carmen Villalobos aseguró que aún no les han dado anunciado cuándo será, sin embargo, sí sabe que el melodrama será transmitido primero en Colombia y después en Estados Unidos por Telemundo.

El rodaje de esta versión de ‘Café con aroma de mujer’ se realiza en Colombia y eso es algo que disfruta mucho la actriz de El Señor de los Cielos, pues la hizo conocer una zona de su país a la que no había ido, por lo que ya tiene planes una vez que terminen las grabaciones.

“Me siento privilegiada de estar en este momento de mi vida rodando este proyecto en el eje cafetero, nunca había está aquí y tengo que regresar, después de las grabaciones tengo que regresar como plan de vacaciones y descanso, pero estoy feliz”, comentó la histrionisa colombiana, a quienes sus fans ya esperan ver como villana.