Carmen Villalobos: Así lucía cuando protagonizó Niños ricos, pobres padres

Luego de lograr el papel principal en la primera temporada de “Sin senos no hay paraíso”, Carmen Villalobos regresó a las telenovelas con “Niños ricos, pobres padres”, hace 13 años, una historia de corte juvenil que estuvo basada en la exitosa serie de los noventas “Beverly Hills 90210”.

En aquel momento, la fama de la actriz colombiana comenzaba a ascender como la espuma tras darse a conocer internacionalmente como Catalina Santana, pero sus proyectos no paraban y justo acabando la primera parte de “Sin senos no hay paraíso” comenzó con las grabaciones de la telenovela de RTI Televisión y Telemundo, donde fue la protagonista.

Con 26 años, así lucía Carmen Villalobos cuando protagonizó “Niños ricos, pobres padres”, al lado de Javier Jattin, que fue uno de los antagonistas, además de compartir créditos con quien más adelante se convertiría en su esposo, Sebastián Caicedo.

En sus historias de Instagram, Carmen Villalobos compartió una foto del recuerdo en la que aparece en su papel de Alejandra Paz, la protagonista de la historia, luciendo un uniforme escolar y con un look muy diferente al que ahora presume.

No cabe duda que los años le han sentado muy bien a la estrella colombiana y ello lo pudieron notas sus más de 18 millones de seguidores en la red social de la camarita, donde se mostró con el cabello largo y con un flequillo que la hizo lucir muy diferente.

La imagen que Carmen Villalobos tenía en “Niños ricos, pobres padres” dista mucho de la elegante y bella villana de “Café con aroma de mujer”, pues traía el pelo largo cortado en capas y pintado con luces caramelos, amarrado con broches en la zona de la coronilla.

El rasgo del look que más destaca es el fleco que cambió radicalmente el rostro de la actriz, quien no suele mostrarse así con otros personajes, además que en esta historia no utilizaba demasiado maquillaje, por lo que parecía una adolescente vestida con el uniforme escolar de blusa blanca y saco rojo.

La actriz colombiana presumió la imagen en la que posa con Javier Jattin y recuerda que su amistad comenzó desde entonces, cuando trabajaron juntos en esta telenovela, la cual también tuvo participaciones de Sebastián Caicedo, Aylín Mujica y Fabiola Campomanes.

Actualmente, Carmen Villalobos luce el cabello corto y lacio, sin flequillo y en un tono un poco más claro, aunque falta ver cómo será su diseño de imagen para la telenovela “Hasta que la plata nos separe”, que será un remake colombiano de la exitosa historia creada por Fernando Gaitán.

Así lucía Carmen Villalobos como Alejandra en "Niños ricos, pobres padres". Foto Instagram Carmen Villalobos

