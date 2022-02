Carmen Muñoz recuerda cuando fue mamá de Anahí en Rebelde

Tras dejar Tv Azteca y unirse a las filas de Televisa, la actriz y presentadora de televisión, Carmen Muñoz, se ha mostrado más que feliz de reincorporarse a la empresa que en alguna ocasión le abrió las puertas, por lo que hoy en día se siente con más libertad para recordar cómo fue su paso por la televisora de San Ángel, sobre todo en su faceta como actriz, pues apareció en la telenovela Rebelde, siendo la mamá de Anahí.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Carmen Muñoz compartió la breve participación que tuvo en la telenovela Rebelde. En la escena la ex conductora de Enamorándonos hace llorar a una de las protagonistas del melodrama juvenil; se trata nada más y nada menos que de Anahí, quien le dio vida al personaje de ‘Mía Colucci’.

Pese a que la conductora no estuvo físicamente en la escena, pues solo apareció en una fotgrafía, Carmen Muñoz se mostró muy conmovida por la escena en la que Anahí le llora.“#tbt Recordando cuando fui mamá de Mía Colucci @anahi en #Rebelde”, escribió la presentadora junto al video en el que se ve a la ex RBD compartir escena con el actor Pedro Weber.

En la escena, Peter (Pedro Weber) le entrega a Mía Colucci (Anahí) una fotografía de su mamá ‘Marina Cáceres’(Carmen Muñoz), pues recordemos que ‘Franco Colucci’, (Juan Ferrara) llevaba años ocultando la identidad de la jovencita, por ello, Mía se conmueve tanto y empieza a llorar al ver el rostro de su madre.

Sin embargo, fue la única participación que tuvo la presentadora en el melodrama juvenil, pues más adelante, Mía Colucci, descubre que la mujer de la fotografía en realidad no es su madre y Carmen Muñoz culmina su participación, ya que la actriz Nailea Norvind toma su papel.

Como era de esperarse, la escena que compartió la ex conductora de Al Extremo dejó en shock a nuchos de sus seguidores de Instagram, pues pocos recordaban esta escena y muchos menos imaginaban que se trataba de ella. Por otro lado, muchos de los fans de Carmen Muñoz aseguraron que ambas famosas se parecen bastante.

"Wow Carmencita, esa no me la sabía. Felicitaciones", "Idénticas, le hubieras echo de su madre cuando la encontró ", “Te pareces mucho a Anahí”, “Todo este tiempo creí que la de la fotografía era Anahí”, “De eso no me acordaba y eso que la he visto 3 veces”, “Qué afortunada Mía por tener una mamá tan bella”, “No me había dado cuenta que eras tú la de la foto”, “Qué recuerdos” y “Esa no me la sabía”, fueron algunas de los comentarios en la publicación de Carmen Muñoz.

