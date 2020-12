Carmen Aub en proceso de transición ¿Está cansada de Rutila Casillas?

La actriz Carmen Aub reveló que su carrera se encuentra en un proceso de transición, ya que aunque se dio a conocer por “El Señor de los Cielos”, mencionó que ha interpretado otros papeles y que le gustaría actuar en otros proyectos que sean iguales o más importantes que su personaje de Rutila Casillas.

Con 10 años recién cumplidos en la actuación, Carmen Aub dijo en entrevista para “Quatro Magazine”, en la que fue portada, que se encuentra en plena madurez tanto como persona como profesional, en donde ha trabajado con personas talentosas, y que han sido una escuela para ella.

“Tuve la oportunidad de hacer muchos personajes, pero no fue hasta Rutila Casillas que fui reconocida, y ahora quiero que conozcan no nada más y gracias a las redes sociales pueden conocer un poco de lo que es Carmen, pero también que puedan conocer un poco más de mi trabajo más allá de El Señor de los Cielos, y estoy ahí en esa transición de agradecimiento y transformación”, comentó la actriz.

Lee también: Así lucía Carmen Aub en El Señor de los Cielos

Manifestó que en la actualidad se siente más tranquila, pues durante sus 10 años de trayectoria artística, puede meditar sobre los proyectos que llegan a su mano, contrario cuando tomaba cualquier papel con tal de figurar y ser reconocida.

Carmen Aub sostuvo que lo que quiere es tener personajes que le interesen, no tanto que la hagan sentir exitosa: “si es un proyecto del que nadie se enteró, pero yo la pasé bien, y tuvo un electo increíble, y me reí mucho y la pase bien o fue un personaje que a mí me dio mucho, no me importa si fue el proyecto más exitoso de la historia o no”.

Reveló que no sabe sí habrá octava temporada de “El Señor de los Cielos”, y que tuvo que cambiar de look para un proyecto en donde tendrá una participación especial, pero en casa de que anuncien una nueva temporada, volverá como Rutila Casillas.

Sobre su personaje, dijo que no tienen mucho en común puesto que vivió en un ambiente difícil, pero que tiene el carácter suficiente como ella para sobrellevar los conflictos en lo se ve involucrada.

La actriz expresó que intenta complacer a sus seguidores porque la han apoyado con su carrera, incluso en los momentos difíciles trata de poner buena cara y regalar un autógrafo o una fotografía, pese a que ha habido controversia de que no es una actriz cercana a su público, desmintió el concepto que algunos tienen sobre ella.

Carmen Aub, además de “El Señor de los Cielos”, participó con el mismo personaje en “El Chema”, también actuó en “¿Dónde está Elisa”, “Niñas Mal”, “Como dice el dicho”, “Una mujer sin filtro”, entre otras.