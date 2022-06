Carmen Armendáriz revela cómo llegó Aracely Arámbula a Televisa para La Madrastra

Tras darse el claquetazo oficial del remake de "La Madrastra" (2022), y luego de las primeras declaraciones de la actriz Aracely Arámbula quien será protagonista, junto a Andrés Palacios -su coprotagónico-, las comparaciones con estrellas como Angélica Aragón y Victoria Ruffo han sido inevitables; no obstante Carmen Armendáriz cuenta cómo fue que 'la Chule' encajó en la historia, pues asegura que es la indicada para el personaje de 'la madrastra'.

En entrevista con la revista TVyNovelas, la creativa dijo que aunque las comparaciones entre Aracely Arámbula y Angélica Aragón o Victoria Ruffo tras protagonizar "Vivir un Poco" (1985) o "La Madrastra" (2005), ella y su equipo de producción y actores, están enfocados en traer un buen producto a la televisión mexicana.

Incluso, Armendáriz aseguró que 'la Chule' cumple perfectamente con los requisitos para dar vida quien se conoce como María Fernández Acuña de San Román, una mujer sumisa que después de veinte años de estar tras las rejas por un crimen que no cometió, ahora vuelve a querer recuperar a sus tres hijos y al que fue su esposo, Esteban Lombardo (Andrés Palacios).

Y ante ello, Carmen Armendáriz reveló algunos detalles de cómo fue el proceso de selección de Aracely Arámbula, no sólo para protagonizar este prometedor melodrama, sino su regreso a Televisa, la casa que la vio nacer y crecer como actriz de telenovelas.

"Sabemos que se ha contado varias veces, pero [tiene] un gran libreto. Además, es justamente lo que ahora está de moda: un thriller con toques de melodrama; está perfecto para estos tiempos. Encontré un equipo de escritores con el que nos entendimos muy bien, dirigido por Gaby Ortigoza, quien ya ha escrito novelas y también estudió cine, por eso tiene otra manera de escribir. Vamos a sorprender al público con estos 50 capítulos.

Respecto a si conservará la esencia de la historia original o echará manos de elementos de la actualidad, Armendáriz dijo: "A fuerza debe tener toques modernos y diferentes, porque si no, ¿cómo contamos una historia en 2022? Tiene que acercar al público con lo contemporáneo y lo que ocurre en nuestro presente".

"Me hablaron los ejecutivos de Televisa para decirme que estaban en pláticas con ella para regresar a la empresa, y que buscaban un proyecto para ella. Me preguntaron cómo la veía en 'La Madrastra'; les respondí que estaba perfecta porque tiene la edad, la experiencia; es una mujer muy bella y nos iba a funcionar muy bien.

Su aportación al melodrama, además de su talento, radica en una parte fundamental de la columna vertebral del proyecto, y es precisamente la buena pareja que hace con Andrés Palacios según explica Carmen Armendáriz, pese al ruido que han hecho tras sus primeras imágenes:

"Hace muy buena pareja con Andrés Palacios; ya ellos eran amigos, no habían trabajado juntos, pero existía una relación de cordialidad. Eso ayuda mucho en el set".

"¿El thriller tendrá más peso que el romance o estará balanceado?", le preguntaron a la productora, a lo que ella dijo: "Tiene que ir balanceado, pero también tengo un poco de comedia con Eduardo 'Lalo' España y Ricardo Fastlicht, entonces la gente va a llorar, a sufrir, a amar y a reírse".

La creativa, productora de "Te Acuerdas de Mí" (2021), dijo que lo que más le interesa destacar en esta versión 2022, es la historia en sí, de la mujer que, tras pagar una culpa que no fue suya, busca enamorar a sus hijos de nuevo y recuperar a su familia:

"Básicamente el concepto de La madrastra: una mujer que regresa a buscar a sus hijos y ver qué pasa con el amor que todavía siente por el que fue su marido".

Carmen Armendáriz fue testigo del éxito de la telenovela "Vivir un Poco" (1985) con Angélica Aragón y Rogelio Guerra (QEPD), lo que le dará las bases necesarias para llevar a cabo este proyecto.

"¡Claro! Se trata de una muy buena historia; no en vano se está retomando en el streaming y en las diferentes plataformas. Los creadores se han dado cuenta de que el melodrama con thriller funciona si lo cuentan bien".

"La Madrastra" entrará al aire el próximo 15 de agosto en el horario estelar de las 9:30 pm, en sustitución de "Mujer de Nadie", melodrama recién estrenado el pasado 13 de junio, que es protagonizado por Livia Brito y Marcus Ornellas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!