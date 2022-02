Carmen Armendáriz haría pausa en bioserie de María Félix para remake de La Madrastra

Como uno de los tantos proyectos de Televisa Univisión para la plataforma ViX, se vislumbra una nueva versión de un uno de los clásicos de los melodramas. Se trata de otro remake de "La Madrastra" y se dice que será bajo la producción de Carmen Armendáriz.

Pues además de estar preparando la bioserie de María Félix 'la Diva del Cine Mexicano' y tras el éxito de "Te Acuerdas de Mí" (2021), la productora estaría haciendo también un nuevo remake de "La Madrastra"; telenovela cuya primera versión se hizo en 1985 bajo el título de "Vivir un Poco" que fue protagonizada por Angélica Aragón y el finado actor Rogelio Guerra.

Y fue en 2005, que llegó el primer remake de esta historia producida por Valentín Pimstein para Televisa -en su segunda versión-, cuya historia original es del dramaturgo chileno Arturo Moya Grau, bajo la fiel adaptación literaria del guionista Carlos Romero.

Lee también: Los Ricos También Lloran rinde homenaje Marimar con 'Pulgoso'

Hace 17 años que "La Madrastra" fue protagonizada por Victoria Ruffo y César Évora, con la participación antagónica de Jaqueline Andere y las participaciones de juveniles de Ana Layevska y Mauricio Aspe, entre otra larga lista de actores. La producción estuvo a cargo de Salvador Mejía y fue una adaptación de Liliana Abud.

Este 2022 se vislumbra que el melodrama también llevaría por título "La Madrastra" y sería un proyecto bajo el concepto de la Fábrica de Sueños.

Lee también: Paulina Matos se despide del rubio y así se verá en La Herencia

Por lo pronto, no se sabe quiénes estarían integrando el elenco ni la fecha de estreno; pues éste, es el primer avance en cuanto a la noticia que ya circula en redes sociales a partir de este jueves.

No obstante, a raíz de la publicación de Chema Cortés en su sitio telenovelero de Instagram @noveleandomex, el público ya pide participaciones de actrices como Sonya Smith, a quien recientemente se le vio en una actuación especial en el capítulo final de "Si Nos Dejan" (2021): "Me encantaría ver a Sonya Smith como 'La madrastra'...".

Otros más, hacen un llamado a la retirada actriz Angélica Rivera y a Gaby Spanic; pues se han quedado con un grato recuerdo desde hace años: "Hizo un excelente trabajo con La Usurpadora en 2019!!".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!