Carlos Moreno Laguillo estrena novela y confirma a los protagonistas

De "La Impostora" a "Mi Secreto"... Así se llamará la nueva producción de Carlos Moreno Laguillo, quien ha brillado anteriormente con su último melodrama "Fuego Ardiente" (2021), mismo que fue todo un boom dentro de las telenovelas en el horario vespertino y a menos de dos años, el productor viene a confirmar lo que y se había vislumbrado hace algunas semanas. Se trata de los cuatro actores que darán vida a los protagonistas de la historia.

El cuarteto de actores que habían sido ya "presentados" por el sitio novelero de Instagram @novelalounge está conformado por Diego Klein, Macarena García, Isidora Vives y Andrés Baida, y la mañana de este miércoles, fue el periodista Chema Cortés a través de su sitio @novoeleandomex de la red de la camarita, que compartió las nuevas nuevas de "Mi Secreto", como se llamará la nueva historia de Carlos Moreno Laguillo.

Y lo que se ha revelado también, son los nuevos personajes protagónicos de los actores que, tras haber debutado recientemente en la pantalla chica de Televisa, como Diego Klein que viene de debutar en "Los Ricos También Lloran" (2022) dando vida a Santiago Hinojosa y Andrés Baida, que tras pertenecer al mismo melodrama con una participación especial como Betito Salvatierra -hijo de Claudia Martín y Sebastián Rulli-, ambos tienen ya una nueva identidad dentro de los melodramas.

Lo que se sabe es que Diego Klein dará vida a Mateo Miranda, un hombre atractivo, fiel a sus principios y valores, al que le importa el bienestar de toda su gente. Decide trabajar en el rancho para estar al lado de su padre y ayudarlo en lo que necesite. Para Mateo el dinero y la posición social no rigen su vida.

Mientras que Andrés Baida interpretará a Rodrigo Carvajal, un hombre honesto, bueno, leal. Buen hijo y un gran hermano. Rodrigo es un médico entregado a atender a la gente de su pueblo y a cuidar a su familia; y a partir de este 2022, todo parece indicar que ya de adentrará de lleno en el mundo de las telenovelas.

En cuanto a las dos actrices juveniles que ya están dentro de la producción de Moreno Laguillo para Televisa Univisión, se confirma también que Macarena García retomará su carrera actoral luego de "Los Elegidos" (2019), la primera de corte futurista o ciencia ficción, en la que compartió créditos con Sara Maldonado, Carlos Ferro, Jason Romo y Julio Bracho.

Su personaje será Valeria Bernal, una mujer muy bella, de buenos sentimientos y moral intachable. De niña sufre el desamor de sus padres adoptivos. Desconoce su origen.

También Isidora Vives, quien luego de su participación en "Si Nos Dejan" (2021) se vislumbró como una de las protagonistas de la telenovela que se presentó como "La Impostora" y que hoy lleva el título de "Mi Secreto", interpretará a Natalia Ugarte, una mujer atractiva, rencorosa, egocéntrica y frívola con una profunda herida de rechazo y abandono; lo que todo indica que será la villana de la historia.

Y tras la presentación de la telenovela "Mi Secreto", aún se desconoce la fecha de estreno, lo que sí se sabe es que nueva producción de Carlos Moreno, saldrá al aire durante el segundo semestre de 2022, por el Canal de Las Estrellas, en el horario vespertino de las 16:30 horas, centro de México.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!