Carlos Bonavides recuerda cómo perdió todo el dinero que ganó en El premio mayor

Ha 26 años de la exitosa telenovela de Televisa, El premio mayor, Carlos Bonavides, actor reconocido por su papel de "Huicho Domínguez", abrió su corazón y contó durante una entrevista los duros momentos que vivió luego de la fama que obtuvo con este personaje y de la fortuna que ganó.

Fue durante una entrevista con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin para el programa Hoy, que Carlos Bonavides confesó que su personaje de Huicho Domínguez definitivamente le cambió la vida, sin embargo, él no supo aprovechar el dinero que ganó con su magistral actuación pues se tomó muy enserio el personaje y todo lo que ganó se lo gastó en cocaína y heroína.

Admitiendo que su personaje lo había rebasado, pues hasta se iba vestido de Huicho Domínguez a Garibaldi, bebiendo y bebiendo sin control, e incluso se hizo de varios bienes, como de una casa en Cancún, de un yate y de dos motocicletas, sin embargo, todo lo perdió por los vicios.

“Me iba yo vestido de Huicho Domínguez a Garibaldi, a tomar de mesa en mesa. ¡No te imaginas!, sí (me traspasó), tomaba vodka, whisky, ron, añil, todo. Gané, muchísimo dinero, me compré una casa en Cancún, dos motocicletas de marca, tenía un pequeño yate, o sea, si gocé, Las Vegas…”, contó Bonavides.

Y aunque no señaló a cuánto fue lo que ganó con el personaje, el actor de 80 años señaló que todo lo perdió gracias a su vicio en la cocaína y heroína. “Nada, todo me lo metí, casas, carros, todo, desapareció. (Consumía) cocaína y me inyectaba heroína”, indicó durante la entrevista para el programa Hoy.

Carlos Bonavides reveló algunos momentos vividos antes de tocar fondo, asegurando que alucinaba. “Paranoia, delírium trémens, persecuciones, un día unos perros me persiguieron, me salté una barda y yo salvé la botella que llevaba y se me apareció el diablo y me dijo ‘órale, tómale’, y yo le dije ‘¡por favor, déjame!’, (y él) ‘tómale’, y yo (me la tomé)”,confesó.

El actor de Televisa reveló que su problema con el alcohol comenzó cuando tenía 19 años, sin embargo, tocó fondo ya de grande. “Empecé a tomar a los 19, hice un viaje a Puerto Escondido a los hongos, al peyote… me fascinó, no (me dio miedo), creo que siempre he sido gente de valor, pero caí en el alcohol, en las drogas. Ya grande (toqué fondo), estaba yo en un hotel maravilloso, había alberca en el cuarto, había unas chavas a mi disposición, la cama llena de dinero, botellas, todo, había un ventanal maravilloso donde se veía el mar, y suena el teléfono, me habla el jefe y salgo encuerado, y me dice ‘¿qué le pasa?, métase’, y entro y no había nada, era un cuarto de quinta de la colonia Guerrero, era un delírium trémens (por abstinencia de alcohol), no había nada, entonces yo me empecé a poner mal”, narró Bonavides.

Pese a está experiencia el actor detalló que ni eso lo alejó de las adicciones, pues no pudo salir de esté oscuro mundo que terminó acabando con todos sus bienes. "Tenía una abstinencia de tres días de alcohol, esa botella yo la traía y por fuerza de voluntad duré 4 días sin tomar, pero ya no podía y ¡pum!, le llegué, entonces me vi muy grave, y tan grave me vi que salí de la clínica a tomar y a drogarme”.