Carla Estrada revela paradero de Adela Noriega y Ana Colchero tras estreno de clásicos de novela

Tras la profunda huella que ha dejado la telenovela "Amor Real" (2003), la productora Carla Estrada reveló detalles de su protagonista, así como de la villana de "Corazón Salvaje" (1993) producida por José Rendón para Televisa, cuyas telenovelas están por reestrenarse de forma remasterizada. Pues la creativa dijo dónde se encuentran actualmente o que ha tenido contacto con ellas.

Se trata de Adela Noriega y Ana Colchero, quienes fueron dos de los estandartes más icónicos de las telenovelas en México hace un par de décadas, por lo menos. Y fue en una entrevista realizada por el Canal Tlnovelas, que la productora Carla Estrada, el actor Ariel López Padilla -quien ha vuelto a figurar en la pantalla chica- y a la primera actriz Ana Martin, contaron algunos detalles que poco se sabían.

Por principio de cuentas, se sabe que las producciones de "Amor Real" y "Corazón Salvaje" en su versión de inicios de los 90's, volverán a la pantalla chica de Televisa en su canal de paga Tlnovelas, dos clásicos que volverán a enamorar a la audiencia, pues son dos clásicos que jamás se olvidarán.

¿Qué pasó con Adela Noriega y Ana Colchero?

"Corazón Salvaje" empezó hace algunos días a transmitirse en dicho canal, propiedad de Televisa, mientras que "Amor Real" llegará a mediados de junio a la señal del mismo canal de tv. Mientras tanto, Carla Estrada, una de las productoras más importantes de la televisora de San Ángel, dejó ver las ganas que tiene de volver a trabajar con la retirada actriz Adela Noriega:

"Nos queremos mucho, pues ella casi empezó conmigo y empezamos a crecer juntas en este medio... y cuando le cuento una historia es fácil", así mismo dejo ver que aunque Adela esté alejada de las telenovelas, sigue teniendo contacto con ella.

"Ella y su hermana Reina estuvieron cerca de mí cuando falleció mi mamá -hace tres años-, pero siempre han estado cerca de mí en momentos importantes en mi vida", aunque no hay nada en concreto sobre una futura participación de Adela Noriega en las telenovelas.

Por otro lado, se desenterró el recuerdo de la también retirada actriz Ana Colchero, quien es recordada por sus personajes de villana en "Corazón Salvaje" o en su personaje protagónico en "Alondra" haciendo mancuerna con el fallecido actor Gonzalo Vega.

A ella se refirió Ariel López Padilla, quien dijo: "Yo sé que vive en España, escribe por contactos indirectos. En algún momento la busqué, me sorprendió que no me contactara porque además hay una gran amistad".

Carla Estrada se sumó al comentario y reveló que había buscado a Ana Colchero hace cosa de dos años y consiguió un teléfono de ella en España; y alguien de su equipo la contactó, quedaron de verse porque ella iba para España pero algo pasó que no se vieron, pero la creativa de televisión asume que se encuentra bien.

Por último, la primera actriz Ana Martín, invitada a aquella reunión de hace un par de semanas, dijo que tiene previsto retirarse el próximo año 2023 y dijo que no le gustaría escribir sus memorias como muchos otros famosos, pues su directorio telefónico no es cancel.

"Siempre ha dicho, el país entero, uno que otro extranjero, ningún político y por eso tengo esta piel".

