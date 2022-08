Carla Estrada revela las condiciones que ponía Adela Noriega para trabajar en novelas

En los últimos días el nombre de Adela Noriega ha salido mucho a relucir luego de que se filtraran unas imágenes de la supuesta mansión en la que vive en Estados Unidos y de cómo luce actualmente la retirada actriz que marcó historia en el mundo de las telenovelas, ante esto, también salió a la luz las condiciones que la artista habría puesto para trabajar en melodramas.

Sin duda alguna Adela Noriega es una de las actrices más queridas del público gracias a sus destacadas participaciones en diversos proyectos que logró a lo largo de su carrera, razón por la que fue nombrada "la reina de las telenovelas mexicanas", y pese a que fue en el 2008 cuando decidió retirarse por completo de los reflectores, ahora salieron a la luz las condiciones que pedía para trabajar en cualquier novela.

Y es que luego de que se dijera que la protagonista de Amor Real le tenía envidia a la actriz Marlene Favela y que era una mujer muy especial, Carla Estrada aseguró que la actriz es una mujer muy sencilla, pues ella la conoce perfectamente ya que trabajó en diversos proyectos con ella.

A diferencia de otras artistas, Adela Noriega nunca tuvo aires de diva, según relata la productora de Televisa, quien reveló las dos condiciones que la actriz pedía para trabajar en algún proyecto. La primera era que su productor o productora se sentara a comer al lado de ella. Mientras que la seguna era de que en su camerino siempre hubiera una lata de atún y una aguacate; comida que la famosa pedía para deleitar cuando le tocaban los descansos de las largas jornadas de grabación.

“La verdad es que Adela no es exigente, lo único que exigía y entre comillas era que comiéramos junto atún con aguacate en su camper y cantaba, pero la verdad no, es una persona que traiga exigencias en lo más mínimo”, mencionó Carla Estrada hace tiempo durante una entrevista con varios medios de comunicación.

En cuanto a si existe alguna posibilidad de que la actriz que apareció por última vez en la pantalla chica en la telenovela Fuego en la Sangre en el2008, regerese al mundo de los melodramas y que trabaje con ella, Carla Estrada manifestó que a ella le encataría poder traer de regeso a la entrañable actriz , sin embargo, no sabe dónde se encuentra.

“Yo feliz (regrese a la televisión), pero no la he localizado, ni la he buscado tampoco, la verdad. No tenemos ningún contacto, no he hablado con ella”, dijo ante los cuestionamientos de la prensa. Cabe destacar que la mayoría de las telenovelas en las que trabajó Adela Noriega fueron precisamente producidas por Carla Estrada, quien en algunas entrevistas aseguró que entre ellas surgió una linda amistad.

