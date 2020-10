Cadenas de Amargura: ¡la desgarradora historia de los 90's que te romperá el corazón!

Producida por Carlos Sotomayor para Televisa, "Cadenas de Amargura" fue una telenovela que cautivó a toda una generación bajo la idea original de Cuauhtémoc Blanco y María del Carmen Peña. El melodrama fue protagonizado por la primera actriz Daniela Castro y Raúl Araiza, quienes vivieron una complicada historia de amor debido a las adversidades.

El melodrama contó con las actuaciones estelares de Delia Casanova, Fernando Luján, Tina Romero y Raymundo Capetillo y las participaciones antagónicas de Diana Bracho, Cynthia Klitbo, Alexis Ayala e Hilda Aguirre.

La exitosa historia de la que fue testigo todo México apenas empezaban los años 90's, tuvo un remake en 2008, bajo el título de "En el nombre del Amor". El elenco esta vez estuvo integrado por la retirada actriz Allisson Lozz y Sebastián Zurita como protagonistas, junto con las participaciones antagónicas de: Leticia Calderón y Altaír Jarabo. Las actuaciones estelares estuvieron a cargo de Victoria Ruffo, Arturo Peniche, Magda Guzmán, Laura Flores, Alfredo Adame y Víctor Cámara. Cuenta además con la participación especial de Luis Hacha.

SINOPSIS

Cecilia Vizcaíno Robles (Daniela Castro) era apenas una niña cuando sus padres muerieron en un accidente automovilístico tras dejarla encargada con sus tías Evangelina (Diana Bracho) y Natalia (Delia Casanova), para irse a un viaje de negocios. Por lo que luego de la enorme pena, la pequeña Cecilia tiene que quedarse a vivir con ambas hermanas de su padres.

Mientras Cecilia crece, su tía Evangelina busca hacerle la vida de cuadritos a su sobrina quien, lejos de llevarles alegía a su hogar, ella se invadió de tristeza tras la amargura que tenía la tía Evangelina que durante casi toda la historia fue una incógnita.

Cuando Cecilia se convierte en toda una señorita, conoce a Gerardo Garza Osuna (Raúl Araiza), quien al recibirse de la carrera, comienza a trabajar en una dulcería porque no quería trabajar con su padre que tenía una fábrica de cerámica.

Sin embargo, Cecilia y Sofía -su amiga de la infancia- (Cynthia Klitbo) encuentran el amor por primera vez; Sofía se enamora precisamente de Gerardo mientras Cecilia acepta el cortejo de Joaquín de la Peña Barraza (Raúl Magaña) -un amigo de Gerardo- aunque en el fondo, no sintiera nada por él; pues en realidad de quien se había enamorado era de Gerardo, aunque prefería callar su amor para no herir los sentimientos de su amiga Sofía.

No obstante, parece que Cecilia encontró amor y protección en el joven, con quien acepta casarse y para formalizar su relación con la obligada pedida de mano, decide invitarlo a cenar a su casa; la tía Evangelina finge aceptar la relación con al sorpresa de que con tal de ver empañada la felicidad de su sobrina, envenena al joven, quitándole la oportunidad de seguir viviendo.

Luego de tanto dolor vivido con la pérdida de Joaquín, Cecilia decide refugiarse en el estudio por lo que le pide dinero a su tía Evangelina para continuar con su preparación, pero ésta le dice que su padre no le dejó nada, que todo el dinero que tenía era para pagar deudas del pasado.

Pero ésta es evidenciada por Natalia, su hermana, quien al descubir la cuantiosa fortuna que el padre de Cecila y hermano de ambos había dejado, Evangelina intenta matarla tirándola por las escaleras pero no lo logra. Por otro lado, Gerardo (quien era novio de Sofía), le confiesa su amor a Cecilia y ella le corresponde, aunque deciden vivir su amor en secreto para no lastimar a la chica, así como para no levantar sospechas con la tía Evangelina.

Sin embargo, poco a poco se va descubriendo el porqué de la amargura de Evangelina. Reaparece en sus vidas el Padre Julio (Fernando Luján) quien antes de dedicarse al sacerdocio fue novio de Natalia, pero Evangelina se enamoró de él y no era bien correspondida; de ahí su amargura. Y en un acto de mala voluntad, tras un viaje que tuvo Julio le hace llegar un telegrama anónimo a Natalia que decía que su gran amor había muerto durante su viaje y a éste le dice que Natalia se sintió abandonada durante el viaje y se casó con otro nombre.

Natalia, tras haber quedado embarazada por entregarse al amor de su vida, tiene una hija de la cual, Julio nunca supo sino hasta años después; misma que Natalia entregó en adopción a su hermano y a su cuñada por consejo de Evangelina, pues ellos no podían tener hijos.

Y su reaparición, fue lo que terminó por enloquecer a Evangelina quien finalmente terminó con la vida de su hermana Natalia, quedándose sola en la mansión que habitaba junto a su hermana, su sobrina y Jovita, la empleada doméstica, quien le sabía todos los secretos a Evangelina.

Y después de tanto dolor, Cecilia y Gerardo son unidos en matrimonio por su padre biológico, el Padre Julio.

