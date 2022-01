Brandon Peniche se casa sin amor en Contigo sí y Ángela no puede evitarlo

La telenovela “Contigo sí” ha entrado en su etapa más interesante y en el capítulo más reciente, Leo, interpretado por Brandon Peniche, se casa sin amor con Alma, todo para tratar de olvidar a Ángela, de quien cree que sólo lo utilizó.

Pese a todos sus esfuerzos, Ángela, encarnada por Alejandra Robles Gil, no puede evitar la boda pues Alma (Gema Garoa) le hizo una jugarreta y en la invitación que le dio puso una dirección equivocada, todo con el fin de que no supiera en qué iglesia se casaría, haciéndola caer en una trampa.

En el capítulo del jueves, “Contigo sí”, melodrama producido por Ignacio Sada para Televisa, llegó a uno de sus momento culminantes cuando Leonardo y Alma llegan al altar, pero él se casa sin amor y con toda la intención de sacar a su corazón a Ángela, sin saber que se está metiendo a la boca del lobo.

La decisión de Leonardo (Brandon Peniche) de contraer nupcias con su ex novia Alma se dio luego que Ángela terminara con él presionada por Alma, quien pagó la fianza para que él saliera de prisión tras “atropellar” a un ciclista; lo que no sabe ninguno de los dos es que todo fue un engaño de Alma y Álvaro para separarlos.

Ángela le hace creer a Leo que sigue enamorada de Álvaro para decepcionarlo y después se entera que está embarazada de su ex, y Leo, para olvidarse de ella, comienza a caer en las redes de Alma, hasta que ésta lo convence de que quiere lo mismo que él: formar una familia y tener hijos.

Pese a estar enamorado de Ángela, Leo (Brandon Peniche) se casa sin amor con Alma, pero justo horas antes de la boda, la protagonista de “Contigo sí” busca desesperadamente contarle la verdad sobre por qué terminó con él y desenmascarar a su rival.

Luego de toparse con Álvaro (Danilo Carrera), Ángela (Alejandra Robles Gil) llega a la dirección de la iglesia que está en la invitación pero al entrar se lleva una gran sorpresa pues no hay nada; lo que ocurrió es que Alma le dio un lugar que no era, todo con la intención de que si quería impedir la boda, no llegara al sitio correcto.

En otro lado, Leo, tras pensarlo unos instantes, le da el “sí” a Alma sin dejar de pensar en Ángela y sin saber que ella había ido a buscarlo para contarle todo. Cuando Ángela llega a la recepción de la fiesta se entera que la pareja ya se había ido al aeropuerto para viajar a su luna de miel.

No obstante, los problemas entre Alma y Leo comenzarán rápido pues en el avance para el capítulo de este viernes destaca un momento en el que él llama con el nombre de Ángela a su ahora esposa justo cuando están en la cama y la otra reacciona como fiera, poniendo las cosas más emocionantes.

