En las telenovelas, una boda significa la cristalización de un gran amor, pues generalmente cuando este gran evento ocurre es porque los protagonistas ya solventaron todos los obstáculos que les impedía estar juntos, sin embargo, no siempre hay un final feliz.

Los melodramas mexicanos siempre se han caracterizado por tener bodas espectaculares en las que el amor se respira en el aire, no obstante, hay algunas telenovelas en las que no siempre es así y lo que debería ser un final feliz, en ocasiones termina en tragedia, impactando en la TV.

Aunque normalmente después de que los protagonistas se dan el “sí”, viene el “vivieron felices para siempre”, pero esto es una tendencia que algunos productores han roto y aquí te dejamos un recuento de bodas de telenovelas mexicanas que no tuvieron un final feliz. ¿Te acuerdas de alguna?

A qué no me dejas

La boda de la telenovela “A que no me dejas”, que terminó en tragedia, dejó impactados a los televidentes pues muchos consideraban que los protagonistas merecían ser felices para siempre, sin embargo, no fue así cuando Julieta (Alejandra Barros) irrumpe en la recepción de la fiesta de Paulina y Adriana.

Luego de una ceremonia muy romántica, Paulina (Camila Sodi) y Adrián (Osvaldo Benavides) se juraron amor eterno frente al altar y recibieron las felicitaciones de sus seres queridos, pero fue justo en el momento en el que partían el pastel cuando Julieta llegó y les apuntó con un arma; pese a los intentos por hacerla entrar en razón, la villana les dispara a los novios.

La Malquerida

Una de las escenas más desgarradoras en las bodas de telenovelas fue la que se dio en “La malquerida”, melodrama producido por José Alberto Castro para Televisa en 2014, con Ariadne Díaz, Victoria Ruffo y Christian Meier como los protagonistas de la historia.

Es justo el día de la boda de Acacia (Ariadne Díaz) cuando ocurre la tragedia, pues su prometido Manuel (Brandon Peniche) es asesinado y cuando ella lo descubre se derrumba sobre el cuerpo de su amado, sin importarle manchar su vestido blanco de sangre, mientras en la iglesia todos los están esperando.

Yo no creo en los hombres

Aunque propiamente la boda entre María Dolores (Adriana Louvier) y Daniel (Flavio Medina) no termina en tragedia, pues nadie muere, sí hay un gran desengaño para la protagonista, quien se queda vestida y alborotada y frente al altar cuando su novio no llega para casarse.

Y es que en la historia, María Dolores estaba enamorada de Daniel pero no sabía que él tenía una doble vida y justo el día que se iba a casar por la iglesia, él se entera que otra mujer está esperando un hijo suyo, y esa es la razón por la que no llega a la boda, dejando desolada a la novia.





