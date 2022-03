Biby Gaytán y Eduardo Capetillo irían como pareja protagónica de Vencer la Ausencia

Mucho se ha especulado sobre las cuatro actrices que protagonicen a los personajes principales de "Vencer la Ausencia", la cuarta entrega de la franquicia "Vencer" de Rosy Ocampo para Televisa y entre ellas figuran los hombres de Alejandra Barros -la primera en confirmar su participación-, Mayrín Villanueva, Ariadne Díaz y Biby Gaytán, aunque ésta última no iría sola al melodrama, pues se dice que su esposo Eduardo Capetillo, haría pareja protagónica con ella.

Todo salió de boca del periodista Alejandro Zúñiga a través de su canal de YouTube; pues luego de que Biby Gaytán se perfila como una fuerte protagonista de la cuarta entrega de Rosy Ocampo para la nueva cadena Televisa Univisión, ha salido a la luz un detalle más.

Y es que, tal y como Rosy Ocampo hubiera hecho "Vencer el Pasado" (la tercera telenovela de la saga) con la participaciones protagónicas de Angelique Boyer y Sebastián Rulli, así mismo estaría pensando en hacerlo con Biby Gaytán y Eduardo Capetillo que son un matrimonio sólido desde hace más de 30 años.

Lo que se esperaba, es que la pareja regresara a las historias de televisión como la serie "Despacito, Muy Despacito" -remake de "La Criada Bien Criada" que en 1972 protagonizara la primera actriz María Victoria-, anunciada hace algunos meses por el productor Juan Osorio, para la que dijo, Biby Gaytán sería la protagonista y Eduardo Capetillo sólo cerraría las negociaciones.

Pues todo parece indicar que Rosy Ocampo quiere juntar de nuevo a una pareja real en la pantalla chica, protagonizando su cuarto melodrama al hilo de la franquicia "Vencer". De ser así, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo estarían regresando juntos a la pantalla chica después de 24 años de que ambos protagonizaron "Camila" (1998-1999), telenovela producida por Angelli Nesma Medina para Televisa en la que ella dio vida a Camila Flores y Capetillo a Miguel Gutiérrez.

Se presume que tras "haberse bajado del proyecto" de Rosy Ocampo el matrimonio Capetillo-Gaytán, -información que fue generada por el también periodista de espectáculos Juan José 'Pepillo Origel', ahora Alejando Zúñiga ha confirmado que sí estarán luego de haber confirmado la información con fuentes confiables de la televisora de San Ángel.

Por su parte, Rosy Ocampo ya ha confirmado a la primera tercia de actores que conformarán el melodrama; se trata de Miguel Martínez, quien será el vínculo entre las dos historias y quien dio vida a Erik Sánchez Vidal (hermano de Angelique Boyer en la historia). Un nuevo actor que se integra es Federico Porras Jr., y un tercer rostro que fue parte de "Vencer el Pasado", José Remis, quien interpretó a Sammy-

Se sabe que las grabaciones de "Vencer la Ausencia" arrancarán el próximo 4 de abril y el estreno está contemplado para el 18 o 19 de julio de 2022.

