Betty, la fea y la polémica escena que sería cancelada en la actualidad

“Yo soy Bety, la fea” es una de las telenovelas que ha quedado en la memoria colectiva del público televidente a lo largo de los años, no en balde es el melodrama más exitoso de todos los tiempos, sin embargo, algunas de las escenas que la componen hubieran causado polémica en la actualidad, por lo que si hoy se hubiera transmitido, seguramente esta secuencia sería cancelada.

Producida por RCN televisión, bajo el argumento de Fernando Gaitán, “Yo soy Betty, la fea” fue un gran éxito entre 1999 y 2001, contando las aventuras de Beatriz Pinzón, una brillante mujer, asistente de dirección, que era discriminada y buleada por no ser muy agraciada físicamente.

El personaje principal, interpretado por Ana María Orozco, se ganó el cariño de la gente, pero el contexto en el que estaba inmersa su historia desvela temas que hoy en día serían inaceptables, como el machismo, la política de género y el bullying, es por ello que aquí te presentamos una polémica escena de “Betty, la fea” que sería cancelada en la actualidad.

Esta es una de las secuencias más impactantes entre Patricia Fernández y Armando Mendoza, el protagonista de la telenovela, donde incluso el personaje interpretado por Jorge Enrique Abello llega a la agresión física en contra de que era su ex secretaria, a quien solía hablarle duramente, e incluso gritarle, pero en esta ocasión si llega a tocarla.

Hace dos décadas, las producciones de televisión no tenían el cuidado que existe ahora sobre ciertos temas y sobre la manera de representar algunas escenas, como fue en este caso, donde “don Armando” le exige una lista de llamadas a Patricia, cuando ya no era su jefe directo, y luego de que ella se negara, él arremete gritándole, amenazándola y jalandola del cabello. Mira las imágenes.

En esta escena en particular, se observa la agresión física hacia Patricia Fernández, algo que hoy sería imperdonable pues fomentaría el maltrato contra la mujer en un mundo de desigualdades laborales, pues es bien sabido que el personaje principal de “Yo soy Betty, la fea” era más inteligente que sus jefes, pero no le daban la importancia necesaria por ser mujer y por no ser muy guapa.

Patricia Fernández, en la telenovela, era secretaria en la empresa y amiga de Marcela, novia de Armando Mendoza, y era uno de los personajes que más byllyng le hacían a Betty en el trabajo por considerarla fea.

Sin embargo, también sufría los maltratos de “don Armando”, como el resto del personal, pero en la escena en cuestión éste escaló hasta los puntos más altos al grado de llegar a la violencia física contra una mujer, pues el personaje masculino la levanta de los cabellos.

En pleno 2021 donde la lucha por la equidad y la no violencia contra la mujer es uno de los movimientos más importantes, la escena ni siquiera hubiera salido a la luz pues representa una manera “normalizada” de cómo se trataba a las mujeres en el mundo laboral, algo muy polémico y reprobable en los tiempos actuales.

