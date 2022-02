Benja termina grabaciones de Mi Fortuna es Amarte y manda indirecta a Olga, la villana

El querido Benja como se conoce el pequeño actor André Sebastián González de la telenovela "Mi Fortuna es Amarte", terminó grabaciones y tras despedirse de los foros, mandó una contundente indirecta a Olga, la malvada villana de la historia, encarnada por la Michelle González.

Y es que luego del miedo que Olga Pascual le infundió a Benjamín, hijo de David Zepeda y de la fallecida Lucía Nieto Paz (Adriana Fonseca) dentro de la ficción, André Sebastián González, por fin terminó con ese silencio que tanto daño le hacía y su mensaje fue claro mientras le decía adiós al pequeño Benjamín Ramírez Nieto.

Las grabaciones de "Mi Fortuna es Amarte" -producción de Nicandro Díaz González para Televisa-, ya han llegado prácticamente a su fin y los actores que conforman el elenco ya se despiden de sus personajes, pero el pequeño André enterneció al difundir un mensaje que podría salvar vidas a los niños.

Lee también: Así luce Benjamín entre sus dos mamás en Mi Fortuna es Amarte

El mismo, luego de que Olga lo amenazaba y le infundía un miedo tremendo tras cobrarle a Vicente (David Zepeda) su desamor y su desprecio ante la llegada de Natalia Robles (Susana González) a su vida; pues el niño fue su válvula de escape para sacar toda su rabia por no ser amada por 'Chente'; y lo peor es que el pequeño nunca decía nada tras perder el habla cuando su mamá Lucía se fue al cielo.

Lee también: Michelle González se despide de Olga y Mi Fortuna es Amarte con emotivo mensaje

El pequeño actor que ha robado el corazón a los televidentes, también escribió en su cuenta de Instagram: "Adiós Benjamín... gracias por permitirme ser mi amigo.... SE FELIZ... gracias jefe @produccion_nicandro y @antonioarvizuv por el sueño más hermoso... viví momentos geniales... conocí personas inolvidables y con calidad humana, entre ellas a @michelle_gzl, mi chica guapa que extraño con el alma. @mifortunaesamarte", se lee entre lágrimas plasmadas en su despedida

Mensaje al que la propia Olga contestó, ya en la piel de Michelle González; pues fuera de cámaras y micrófonos, son grandes amigos y se adoran: "Mi amor!!, te amo!!! Felicidades mi actorcito favorito! Mi niño talentoso! Mi regalo mas hermoso".

Y tras su publicación en su cuenta de Instagram, se leen comentarios como: "Lo amo", "Te quiero", "Ay bro ya quiero llorar, te quiero Amigo, felicidades", "Awwww qué lindo eres, extrañaremos mucho a Benja , pero André viene con todo, eres un gran pequeño actor", "Te vamos extrañar Benja", "Voy a extrañar tanto a Benja".

"Mí niño hermoso te voy a extrañar muchísimo aunque te sigo viendo, pero igual espero que te lleguen cosas más bonitas en tu vida, eres un actorazo mi pequeñito, te adoro, te mando un besito enorme mí André tqm", son los comentarios que indican la total aceptación del público y del gran vacío que dejará en la producción de Nicandro Díaz.

El pequeño actor que ha robado el corazón a todo el mundo, también se despidió de su mamá Natalia, a quien expresó: "@susanagonzalezdr... cómo olvidarte si me llenaste de seguridad... Te amo" y por supuesto, la protagonista, le devolvió el mensaje: "Mi niño hermoso, llenaste de luz y talento cada momento de esta historia, nos hiciste brillar con tu ternura y alegría, siempre estarás en mí".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!