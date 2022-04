Benja de Mi Fortuna es Amarte aparece junto a actriz de Vencer la Ausencia

El niño que le ha robado el corazón a todo México de nombre André Sebastián González y que interpretó al pequeño Benjamín 'Benja' Ramírez Nieto en la telenovela "Mi Fortuna es Amarte" ya 'la está rompiendo' en la pantalla chica de Televisa, pues antes de que Rosy Ocampo haga oficial su participación en "Vencer la Ausencia", ya se ha filtrado la información y por su parte, el pequeño actor ya compartió la primera foto con una de ¿las protagonistas? del melodrama.

Fue el pasado viernes que el nuevo actor infantil de Televisa (uno de los más chiquitos), utilizó su visitada cuenta de Instagram para compartir una postal con la actriz Ariadne Díaz, luego de publicar una foto de su imagen en una computadora cuya descripción se lee: "Nuevo proyecto...yuju".

Por lo que ya no queda duda que luego de esta publicación y de la foto junto a Ariadne Díaz -quien ya ha sido confirmada por la propia productora Rosy Ocampo para "Vencer la Ausencia"-, el pequeño André Sebastián González, pertenece ya, al elenco de la telenovela, que al mismo tiempo marca su segundo proyecto en el mundo de los melodramas.

Y no sólo se encontró con la pareja de Marcus Ornellas, pues André Sebastián González volverá a compartir créditos con David Zepeda, quien en la primera telenovela del menor, éste dio vida a Vicente Ramírez Perez -el protagonista masculino del proyecto producido por Nicandro Díaz González para Televisa Univisión-.

E inevitablemente André ha cambiado la dulzura y ternura de Susana González como su mamá Natalia Robles en "Mi Fortuna es Amarte" por la belleza de Ariadne Díaz, quien también es madre (en la vida real) de un pequeño de 5 años llamado Diego.

Y la foto compartida por él, ya ha causado cierto revuelo en su cuenta de Instagram, tras leerse comentarios como: "Niño hermoso, Dios te bendiga mucho", "#1, tus ojitos son únicos" o "Bella foto, André, supongo que Ariadne va ser tu mamá dentro de la telenovela, éxito André".

Y hasta un: "Hermosos los dos" o "Ya los quiero ver y obvio, a tu papi". También le desean todo el éxito: "Guapisimos bebé hermoso, oye es cierto que trabajaras con Fer [Fernanda Urdapilleta] en esta historia?" y "Linda foto. Siempre acompañado de grandes estrellas. Felicidades por tu papel de Benja, seguro tendrás mucho éxito en tu próximo proyecto".

Con la instantánea, André Sebastián González ha logrado cautivar a 5,612 de sus de sus más de 71,100 seguidores y se pueden leer 76 comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!