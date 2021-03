Beatriz Pinzón y Don Armando se reencuentran a 22 años de ‘Yo soy Betty, la fea’

Hace casi 22 años se estrenaba la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, una producción de RCN Televisión de la cual nunca se imaginó el éxito que tendría, y tiene, en la pantalla chica, pues ha sido traducida a 25 idiomas y transmitida en 18 países.

Los nombres de Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello quizá no les digan mucho a los millones de seguidores del melodrama colombiano, pero si decimos que estos actores dieron vida a Beatriz Pinzón y Armando Mendoza, entonces, la cosa cambia.

Todo lo relacionado con ambos personajes todavía vuelve locos a los fieles seguidores de la telenovela y es por ello que cuando se supo que los dos tendrían una reunión, todos querían ser parte de ella, como fuera.

Fue mediante un Instagram Live, transmitido desde la cuenta de Jorge Enrique Abello, que Beatriz Pinzón y Don Armando volvieron a verse cara a cara, aunque sea de manera virtual. Ana María Orozco fue la invitada de honor para la inauguración del espacio del actor en esta aplicación, denominado ‘Night, Night’.

El interés que generó el encuentro entre los protagonistas de ‘Betty, la fea’ fue tal, que miles de seguidores de ambos se conectaron al Live y dejaron sus comentarios para que fueran leidos por los actores, que hace dos décadas le dieron vida a una de las parejas más queridas del fantástico mundo de las telenovelas.

En la emisión, Jorge Enrique Abello tuvo varios invitados, pero entre ellos destacó Ana María Orozco, a quien presentó como a una persona a la que quiere mucho y a la que admira por su talento. La actriz, que dijo estar conectándose desde Buenos Aires, donde reside, agradeció la oportunidad de conversar con su coprotagonista y contestó algunas de las preguntas que le hicieron los fans. Mira el video de la charla a partir del minuto 26.

“Saludos a todos, quiero aprovechar que siempre me mandan tantos mensajes, no soy la más ducha en estas cosas, siempre los leo, no estoy tanto en la jugada de redes pero los agradezco muchísimo”, dijo Ana María Orozco.

Jorge Enrique Abello y la actriz colombiana recordaron algunas anécdotas que vivieron juntos durante y después del rodaje, pues además de trabajar en ‘Yo soy Betty, la fea’, ambos actores se convirtieron en muy buenos amigos, como la ocasión en la que ella se vistió de hada en uno de sus cumpleaños.

La charla se extendió y en determinado momento, Ana María Orozco perdió la conexión de internet y quedó suspendida, pero unos minutos después se recuperó la señal y continuaron con la amena plática, aunque por momentos el audio de la actriz no se escuchaba.

Sin embargo, hubo tiempo para despedirse de manera amena y el encuentro virtual quedó para el recuerdo y le generó mucha interacción al actor en su cuenta de Instagram, pues el video alcanzó más de 191 mil reproducciones y mil 400 comentarios de los seguidores de ‘Betty, la fea’.