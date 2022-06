Bárbara de Regil y Matías Novoa protagonizarían nueva versión de Tú o nadie

Luego de cancelarse la producción del remake de “El maleficio”, José Alberto Castro se ha enfocado en armar su elenco principal para la nueva versión de “Tú o nadie”, telenovela que en 1985 estelarizaron Lucía Méndez y Andrés García, y ya tendría a los elegidos para llevar los roles principales.

Bárbara de Regil y Matías Novoa protagonizarían el remake de este melodrama, de acuerdo con información dada a conocer por el periodista de espectáculos Alejandro Zúñiga en su programa de YouTube, donde además dio a conocer el nombre que llevará este proyecto de TelevisaUnivision.

Hay que recordar que Bárbara de Regil y Matías Novoa ya fueron pareja protagónica en una telenovela de TV Azteca hace algunos años, la cual lleva por nombre “Bajo el alma”, que se transmitió en 2011, por lo que ambos ya saben cómo es trabajar juntos y repetirían casi 10 años después pero ahora en otra televisora.

Así se llamará la telenovela

Alejandro Zúñiga dio la exclusiva y señaló que el proyecto de José Alberto Castro llevará por nombre “Cabo” y que Bárbara de Regil es la protagonista, junto con Matías Novoa, entrando por la puerta grande a Televisa después del fracaso que supuso “Parientes a la fuerza”, de Telemundo.

El nombre tentativo de la telenovela podría deberse al lugar donde se grabará, pues hay que recordar que “Tú o nadie” y los dos remakes que tiene hasta el momento tuvieron locaciones en ciudades con playa, por lo que esta nueva producción estaría situándose en un sitio similar, probablemente, Los Cabos.

De confirmarse la información, esta sería la primera telenovela de Bárbara de Regil con Televisa luego de terminar contrato con TV Azteca y tener un paso efímero por Telemundo, donde protagonizó “Parientes a la fuerza”, al lado de Guy Ecker.

No obstante, este último melodrama no tuvo el rating esperado y la televisora lo cambió de horario, además de que se rumoró que la producción tuvo problemas con Bárbara de Regil pues constantemente faltaba a los llamados y retrasaba las grabaciones.

Pero todo eso parece quedar atrás ahora que José Alberto Castro le ha dado la confianza a la actriz, quien se meterá en la piel del personaje que han interpretado Lucía Méndez, Patricia Manterola y Jacqueline Bracamontes, estas dos últimas en las versiones de “Acapulco, cuerpo y alma” y “Sortilegio”.

Tras darse a conocer la noticia, las opiniones se dividieron: “Matías sí, pero ella no tiene para ese personaje“, “Matías me encanta, es muy talentoso y sobre todo muy guapo, pero Bárbara jamás me ha gustado como actriz”, “Ojalá les vaya bien esta vez”, “Matías Novoa está perfecto para el papel de Antonio Lombardo. La elección de Bárbara de Regil para Raquel Samaniego me gusta. Sólo falta Daniel Elbittar para hacer a Maximiliano”, “Ella nunca actúa ni es simpática“, “¿Por qué ella? ¿No hay más actrices? A todo mundo le cae mal Bárbara de Regil”, “No me gusta”.

