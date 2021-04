Bárbara de Regil regresa a las telenovelas al lado de Guy Ecker

Luego de tomar unas vacaciones en playas del caribe mexicano, la actriz Bárbara de Regil fue abordada por la prensa a su llegada a la Ciudad de México, en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en donde platicó de su próximo proyecto y cuál fue el motivo de su viaje.

Lo primero que contó es que sus vacaciones en familia, en las que además celebró el cumpleaños de su hija Mar Alexa, se debieron a que está próxima a iniciar telenovela y reveló que lo hará con el galan Guy Ecker, sin embargo, la protagonista de "Rosario Tijeras" (2016-2019), no abundó más.

Pues dijo que tiene prohibido hablar del tema, al igual que el propio Guy Ecker; sin embargo, reveló que será una comedia en la que ella tendrá un look totalmente diferente a como es en realidad y que no la van a reconocer los televidentes.

Lee también: Cuándo se estrenará Vencer el Pasado, la nueva telenovela de Televisa

El periodista de espectáculos Eden Dorantes, compartió dicha entrevista a través de su canal oficial de YouTube en el que se le escucha decir a Bárbara de Regil:

"Empiezo una telenovela, entonces antes de eso un relax. No puedo dar mayores detalles, está absolutamente prohibido. Es una comedia, estoy con #GuyEcker y ya. Es totalmente diferente, no me van a reconocer. El look sí es fresco, natural, niña de pueblo, padrísimo la verdad".

La también actriz de la cinta "Loca por el trabajo" (2018) tampoco dijo por quién será producida la comedia, ni para qué televisora, pues aún está prohibido hablar casi cualquier detalle de el próximo proyecto de los dos famosos.

Lee también: Gabriel Soto está a punto de confesar su amor por Fátima Molina en Te acuerdas de mí

Ante el cuestionamiento sobre si tiene algún tipo de temor a su nuevo personaje por lo que pueda resultar, dijo que que luego de haber interpretado a Rosario Tijeras, no hay ninguno que la pueda intimidar tanto como el mismo.

Por otro lado, dijo que ella sí se ha podido desprender de Rosario Tijeras, pues no puede andar por la vida hablando ni actuando como el mismo, además dijo: "No soy una sicaria para andar así por la vida". Esto, a diferencia de que Rafael Amaya no ha logrado despegarse de Aurelio Casillas, personaje que interpretó por al menos seis temporadas en "El Señor de los Cielos" (2013-2019).