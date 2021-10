Bárbara de Regil debuta en Telemundo hoy con el estreno de Parientes a la fuerza

El día ha llegado y este martes 26 de octubre Telemundo estrena “Parientes a la fuerza”, telenovela con la que Bárbara de Regil hará su debut en la televisora estadounidense luego de su paso por TV Azteca.

La actriz en influencer mexicana se presentará con este melodrama producido por Telemundo Global Studios, que le apuesta al género de comedia, donde una historia de amor será puesta a prueba por las familias de la pareja, es por ello que lleva por nombre “Parientes a la fuerza”.

La telenovela es una historia original de Sebastián Ortega y significa el debut de Bárbara de Regil en Telemundo luego de protagonizar la versión mexicana de la serie “Rosario Tijeras”; hoy se presentará del “otro lado del charco” con el estreno de “Parientes a la fuerza”.

Hace unas semanas, Telemundo dio a conocer la fecha de estreno de la telenovela con un nuevo avance publicado en redes sociales de la cadena hispana de televisión y reveló que “Parientes a la fuerza” tendrá tintes de comedia y es una de las grandes apuestas de esta televisora para la segunda mitad del año.

La trama de la telenovela narra la historia de amor de Carmen (Bárbara de Regol) y George (Guy Ecker), quienes pondrán a prueba su relación al convivir con las familias de ambos, que son diametralmente opuestas, por lo que los roces no se harán esperar.

En todo este entorno, Carmen y George lucharán porque su amor sobreviva a sus “parientes a la fuerza”, en una historia en la que habrá un choque frontal entre las costumbres de una y otra familia, por lo que deberán sortear todos los obstáculos y demostrar que pueden salir adelante.

La propia Bárbara de Regil se mostró emocionada por el estreno de la telenovela y en su cuenta de Instagram compartió una publicación en la que cuenta, a grandes rasgos, de qué va su historia de amor con Guy Ecker en esta ficción de Telemundo.

“Yo me voy sin papeles a Estados Unidos, enamorada de un gringo que me dobla la edad, toda mi familia se viene a vivir a casa de mi novio en Beverly Hills y resulta que la ex esposa gringa y los hijos de mi edad también se vienen a vivir a la misma casa, ah, y para terminarla de contar el hijo mayor de mi novio se enamora de mí. NO TE PUEDES PERDER PARIENTES A LA FUERZA HOY POR TELEMUNDO A LAS 9 pm - 8C”, escribió la actriz, invitando a sus fans a ver la telenovela.

En el poster dado a conocer por Telemundo, se observa una fotografía en la que Guy Ecker está arrodillado con un anillo para el personaje de Bárbara de Regil, mientras que a cada lado aparecen las familias de ambos. “Parientes a la fuerza” se estrena esta noche en sustitución de “Hercai: amor y venganza”, y tendrá el reto de competir por el rating con “Vencer el pasado”.

Bárbara de Regil debuta esta noche con Telemundo en la telenovela "Parientes a la fuerza". Foto Instagram Bárbara de Regil

