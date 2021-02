Bárbara Mori y su escena más dramática en 'Rubí'

Una de las historias que más se han adapatado en la televisión mexicana, e incluso a nivel mundial, es la telenovela ‘Rubí’. Sin embargo, una de las mejores interpretaciones y para muchos la mejor, fue la que protagonizó en 2004 la actriz uruguaya Bárbara Mori.

No solamente la belleza de Bárbara Mori como ‘Rubí’ deslumbró a todo el público, sino también su manera de actuar en cada escena en donde imprimió dramatismo, hicieron que el público no despegara el ojo en cada episodio de está icónica telenovela.

‘Rubi’ se transmitió por Televisa en 2004, y fue producida por José Alberto Castro ‘El Güero’, de una adaptación basada en una historieta de Yolanda Vargas Dulché y que tuvo su primera versión en 1968.

Este melodrama contó con un gran reparto como Bárbara Mori y Eduardo Santamarina en los papeles protagónicos; Sebastián Rulli y Jacqueline Bracamontes en los papeles secudarios; y con las actuaciones antagónicas de Manuel Landeta y Carlos Cámara; además de las actuaciones estelares de las primeras actrices Ana Martín, Josefina Echánove y Leonorilda Ochoa.

Una de las escenas en las que podemos ver a Bárbara Mori actuando en su máxima expresión es cuando Rubí cae de las escaleras, y ésta se corta el rostro con una mesa de vidrio.

La escena comienza con una discusión que Rubí tiene con Alejandro Cárdenas por Maribel de la Fuente, cuestionándole si en realidad él sintió algo al besar a su rival por el amor de su galán.

“Con Maribel no pudiste sentir lo que conmigo, dime que me amas imbécil, dime que me amas”, le dice Rubí a Alejandro, que le ordena que se calle y que lo deje en paz, ya que tiene que detener a Maribel antes de que se vaya.

Sin embargo, Rubí insistió: “Reconoce que a quien amas es a mí, a quien deseas es a mí”. Pero ante las palabras de Rubí, Alejandro le dice que no la ama y que nunca estará con ella, dejándola con un conflicto en su cabeza.

Es aquí cuando Rubí sale a reclamarle a Aleandro, quien está bajando por las escaleras, y Rubí cae unos cuatro pisos hasta caer sobre una mesa de vidrio impacanto su rostro y quedando muy herida y ensangrenada ante el grito de horror de Alejandro, quien llama a una ambulancia desesperadamente.

Lo siguente es Rubí en el hospital, preguntándose en dónde se encuentra y con el rostro cubierto de vendas. Ahí le explican lo que pasó y que tuvo que ser operada de emergencia, y por estar desangrándose de una arteria tuvieron que amputarle la pierna derecha para salvarle la vida, gritando de desesperación.

‘Rubí’, se conviertió en una de las telenovelas favoritas del público mexicano, tanto así, que tuvo una nueva versión en 2020, pero ahora con Camila Sodi como protagonista, pero con solo 27 episodios.