Bad Bunny se proclama fan de Teresa de Angelique Boyer tras su tema Un Coco

El exitoso cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien tiene un particular estilo de cantar, ha estrenado su nuevo disco "Un Verano Sin Tí", que más que tristeza -respecto al título-, el boricua ha dicho que su disco es pura felicidad, de hecho asegura que es el más feliz de su carrera y con eso, se ha proclamado fan de "Teresa", la telenovela que lanzó al estrellato internacional a Angelique Boyer en 2010.

Pues tras el estreno de "Un Verano Sin Ti" (2022), el cantante más escuchado en todas las plataformas digitales, ha mencionado en su tema "Un Coco", cuyo vídeo se puede ver en 360°, a dos de las grandes féminas que han sido estandarte de las clásicas telenovelas mexicanas que han sido recreadas en 2004 y 2010.

Se trata de "Rubí" 'la descarada' que en 2004 fue interpretada por la actriz uruguaya Bárbara Mori y de "Teresa" que en 2010 causó todo un revuelo bajo la actuación de Angelique Boyer por ser la 'hembra mala' pero bella de más y con un porte que derretía a todos.

"Un Coco" se trata de la historia de un hombre que está loco por una mujer pero al mismo quiere olvidar a la mujer que ama, pues no puede ni escuchar canciones de romance, y la parte irónica es cuando dice que le cansa que no le canse pensar en ella.

Y empieza diciendo que se la pasa fumando en debajo de las palmeras a ver si le cae un coco en la cabeza y del golpe, le borre su vida entera, incluyendo a dicha mujer que ha sido alguien importante en su vida. Y para rematar se escucha una frase que destaca los trabajos en televisión de José Alberto 'El Güero' Castro, quien ha sido el responsable de los remakes de "Rubí" y "Teresa" para Televisa.

Y en un reciente post se Instagram de @angeliqueboyercb, una fanpage (página de fans) de Angelique Boyer, ha dejado ver la cercanía que hay entre estos dos famosos tras escribir:

"¡BAD BUNNY FAN DE TERESA! El famoso cantante Bad Bunny ha causado sensación entre los usuarios tras publicar su más reciente canción "Un Coco" donde menciona a una de las novelas más exitosas "Teresa" de Angelique Boyer.

"Un Coco (360° Visualizer)" de "Un Verano Sin Ti", tiene ya 4.123.000 visualizaciones y 250,506 pulgares arriba. En el clip, se puede ver a Bad Bunny con dos de sus colegas de la música, que están disfrutando de una tarde frente al mar en alguna playa del mundo.

