Azela Robinson y su reto tras encarnar a Elena en Los Ricos También Lloran

A una semana del estreno del remake de "Los Ricos También Lloran" (2022) que a 43 años ha sido nuevamente recreado por segunda vez luego de "María la del Barrio" (1995), la actriz Azela Robinson, habló de su personaje en el melodrama y de los retos a los que se enfrenta.

Fue en el programa "Hoy" de Televisa, que la actriz de origen británico, dio algunos detalles de Elena de Salvatierra, personaje que interpretará en "Los Ricos También Lloran" como madre de Sebastián Rulli y esposa de Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú), uno de los personajes villanescos de la historia.

Por principio de cuentas, Azela Robinson dijo que pertenecer al elenco de la producción de Carlos Bardasano para Televisa Univisión, es un gran compromiso, pues fue la primera telenovela que abrió paso a Televisa a nivel mundial. También dejó ver que aunque ya se han hecho algunas otras versiones, pues ello implica una gran responsabilidad ante el público telenovelero.

Por otro lado, la actriz de 56 años, dijo que esta versión es algo más comprometida y seria que etiquetó como "Es algo más conservador". Y ante la petición de Andrea Legarreta, la también villana de "La Desalmada" (2021) dio algunos detalles de Elena de Salvatierra:

"Elena es la mamá del protagonista que es Sebastián Rulli, y es la típica señora de 'la high' [alta sociedad]; ella es una mujer frustradona, ya sabes, los [personajes] que siempre me dan -un tamarindo con chile-"... y agregó: "Elena no es villana realmente; es una víctima de las circunstancias y reacciona un poco ásperamente a lo mismo".

Legarreta la cuestionó: "O sea, ella provoca y luego se hace la víctima" y Arath de la Torre sumó: "Es víctima de las circunstancias y luego asesina a todos". Por su parte Raúl 'El Negro' Araiza, le hizo ver que gracias a su entrega en los foros de grabación, hace muy grande los personajes que le toca interpretar.

Pero también le preguntó: "¿Busca el amor? ¿No lo tiene?" a lo que la actriz dijo: "Ah, bueno, no te voy a contar todo, porque de por sí tiene 'dos cositas' y si te las cuento, ya valió gorro"; lo que deja ver que Azela Robinson tendrá un oscuro pasado en la ficción y que tendrá sus queveres con otro de los villanos de la historia, interpretado por el actor Víctor González.

"Pero sí es una mujer que se pone su bótox, trata de cuidarse, trata de aparentar... coquetona". Los conductores de "Hoy", le hablaron sobre su cercanía con González dentro del melodrama, pues hasta presentaron algunas escenas de cama entre ambos.

A esto, Azela Robinson dijo: "Ay que horror, ¡que oso!". En tanto, la actriz dijo que "Los Ricos También Lloran" está conformada por un elenco de primera y está hecha con mucho cariño y mucho respeto para el público.

Por último, invitó a los televidentes a que no se pierdan el estreno este próximo lunes 21 de febrero de 2022 en el horario estelar de las 9:30 pm, por el Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!