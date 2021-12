Aylín Mujica, en pláticas con Telemundo para volver como villana a las telenovelas

Hace algunos días se ha revelado que la actriz y conductora Aylín Mujica, estaría en pláticas con la televisora Telemundo para volver como villana a las telenovelas. Así lo ha publicado el sitio telenovelero @elnovelero de Instagram.

Pues luego de estar por algún tiempo al frente de la conducción del programa de espectáculos de la misma televisora "Suelta la Sopa", la cubana de 47 años, podría estar de regreso en las telenovelas durante 2022, luego de tener un espacio libre tras el fin del show televisivo.

La guapa y fitness actriz de telenovelas Aylín Mujica como "Marina" (2006-2007), "Niños ricos, pobres padres" (2009-2010) "Aurora" (2010-2011), "Corazón Valiente" (2012-2013) o "Los Miserables" (2014-2015) de Telemundo, estaría haciendo una pausa en su trayectoria como conductora para volver a hacer de las suyas como villana de una nueva telenovela.

"@aylinmujic cuenta que está en pláticas con Telemundo para regresar a las telenovelas el próximo año. ¿Te gustaría verla otra vez haciendo maldades? #AylinMujica #Telemundo #CorazónValiente #Aurora #Marina #Niñosricospobrespadres #Losmiserables #Sinsenosnohayparaiso", se lee en una publicación del pasado 27 de diciembre, que deja la puerta abierta a un nuevo proyecto televisivo para la ex actriz de la puesta en escena "El Tenorio Cómico" (2020).

Y todo parece indicar que el público estaría contento de ver a la cubana de nuevo en la pantalla chica de Telemundo Internacional con comentarios que dejan ver su satisfacción: "Sí, excelente villana", "Villana hermosa", o "Sí, siempre".

Aunque hay quienes se pronuncian con una negativa: "Por favor, no". Pero los buenos deseos están de lado de Aylín Mujica al hacer una especial solicitud: "Sí, sí, sería genial que trabaje nuevamente con Aracely Arámbula".

En tanto, habrá que esperar en los próximos días, a ver si hay respuesta favorable por parte de la cubana y de la propia televisora para volver a incluirla en algún proyecto del rubro de los melodramas.

Por lo pronto, son más de 300 seguidores de @elnovelero de Instagram, quienes han apoyado la idea tras haber regalado un corazón rojo; por otro lado, basta con ver que son más los fanáticos de la actriz los que quisieran verla actuar de nuevo, a los que prefieren no verla.

