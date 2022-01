Así surgió el amor entre Dariana Romo y Jorge Trejo en S.O.S. Me estoy enamorando

El trato diario y la química que tenían con sus personajes de Romina y Nicolás en “S.O.S. Me estoy enamorando” poco a poco fue dando pie al amor de telenovela entre Dariana Romo y Jorge Trejo, quienes en una reciente entrevista se sinceraron y dieron a conocer cómo surgió su relación mientras grababa este melodrama.

En “S.O.S. Me estoy enamorando”, Dariana Romo y Jorge Trejo fueron los protagonistas juveniles y su historia atrapó a los televidentes prácticamente desde el inicio, generando muchos fans a los que incluso llamaron “rominicos“, y así surgió su amor en los foros de televisión.

En una charla que tuvieron ambos actores en la cuenta de Instagram Confesiones de famosos, Jorge Trejo reveló cuál fue el momento en el que todo el mundo se dio cuenta que estaba enamorado de Dariana Romo, que anteriormente ya había revelado que su compañero le había impresionado con su sonrisa.

Lee también: SOS Me Estoy Enamorando llegó a su fin y así fue el conmovedor desenlace

Si bien es cierto que “S.O.S. Me estoy enamorando” recaía principalmente sobre Irán Castillo y Daniel Arenas, los personajes de Romina y Nicolás se robaron rápidamente el corazón de los espectadores con su tierna relación, convirtiéndolos en una de las parejas a seguir en el melodrama.

Para la hija de Lolita Cortés, la producción de Lucero Suárez no sólo fue su primera telenovela, sino también significó su debut como protagonista juvenil, demostrando un gran talento en la pantalla chica e impresionando a todos con su actuación en diferentes momentos.

Pero la química que había entre Romina y Nicolás no era ficción, pues ambos se sentían atraídos uno por el otro en la vida real y Jorge Trejo confesó el momento en el que todo mundo se dio cuenta que estaba enamorado de Dariana Romo y ya no pudo ocultarlo más.

“Me quedé esperando ahí donde justo estaban los monitores y me quedé viendo a Dari, no sé qué cara tenía que se acercó nuestro diseñador y me hizo así de ‘bolsita para la baba’, se dio cuenta Lucero Suárez, nuestro director, nuestra continuista… Y dije, ‘pues ya, ya me cacharon… pues es que Dari se ve preciosa’”, comentó el actor.

Lee también: S.O.S. Me estoy enamorando: ¿Sobrevivirá el amor de Nicolás y Romina?

Por su parte, Dariana Romo ya había mencionado en anteriores ocasiones que conoció a Jorge Trejo hace aproximadamente tres años y que él la impresionó con su sonrisa, aunque fue en el trato diario de la telenovela donde se enamoraron.

“De repente, un día, yendo a despedir a nuestra querida Chabela le dije ‘bueno, te regreso a casa’, eso ya lo hacíamos desde que éramos amigos… Y ese día le dije ‘oye, sabes qué, te voy a contar la verdad, siempre me has gustado, me gustas mucho, no sólo me gustas, me encantas’”, dijo Jorge Trejo.

“Cuando me lo dijo me quedé así como de ‘¿cómo?, no soy la única, es que yo también, desde que te conocí me gustaste muchísimo’ y desde ahí empezamos a salir y nos gustó”, agregó Dariana Romo en la entrevista, asegurando que ambos están muy contentos con esta relación y que agradece a Lucero Suárez por habernos juntado en “S.O.S. Me estoy enamorando”. Mira el video a partir del minuto 13.

Síguenos en